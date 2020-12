Nieuwe documentaire over Frank Zappa vanaf 4 februari in de bioscoop

Frank Zappa-fans opgelet: vanaf 4 februari draait een nieuwe documentaire over de legendarische muzikant/componist in Nederlandse bioscopen. De film werd geregisseerd door Alex Winter (o.a. Bill & Ted’s Excellent Adventure) en onder anderen weduwe Gail Zappa, percussioniste Ruth Underwood en gitarist Steve Vai werkten eraan mee.

Voor Zappa, zoals de documentaire simpelweg heet, kreeg Winter onbeperkt toegang tot het Zappa-archief, met o.a. optredens, interviews en animatiefilmpjes. Met behulp van dit nooit eerder vertoonde materiaal en interviews met voormalige bandleden (o.a. Mike Keneally, Scott Thunes, Ray White en Steve Vai) creëerde hij een uniek portret van de muzikale kunstenaar, die tijdens zijn leven meer dan zestig albums uitbracht.

Naar eigen zeggen wilde Winter ‘een muziekdocumentaire maken zonder een muziekdocumentaire te maken’. Behalve de muzikale prestaties en het perfectionisme van Frank Zappa worden immers ook zijn privéleven en politieke opvattingen verkend. In de komende editie van Lust For Life (vanaf 23 december in de winkel) lees je een uitgebreide recensie van Zappa.

Na Frank Zappa’s overlijden in 1993, aan de gevolgen van prostaatkanker, verschenen nog talloze postume albums met al dan niet onuitgebrachte muziek. Zo bracht Universal in oktober nog de luxe boxset Halloween 81 uit, met opnames van shows uit oktober/november 1981 op 6 cd’s, aangevuld met een heus Halloweenmasker.

Foto: Roelof Kiers (courtesy of Magnolia Pictures)