Oasis viert 25-jarig jubileum (What’s The Story) Morning Glory? met ‘limited edition’ heruitgaven

Het 25-jarige bestaan van de Oasis-klassieker (What’s The Story) Morning Glory? wordt in oktober gevierd met verschillende ‘limited edition’-uitgaven van het veelgeprezen album. Daarnaast belooft het label van de Britpopband ‘nieuwe en originele content’ ter ere van het jubileum.

(What’s The Story) Morning Glory? verschijnt op 2 oktober onder meer als zilverkleurige dubbel-lp en als picture disc op zwaar vinyl. Wat die ‘nieuwe en originele content’ precies inhoudt, is nog niet bekend, maar op de Oasis-website wordt het 25-jarig jubileum van het album alvast groots aangekondigd. Ook is de hashtag #MorningGlory25 in het leven geroepen. Daarmee kunnen fans op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de reissues en hun herinneringen aan de jarige plaat delen op social media.

Het oorspronkelijk in 1995 verschenen (What’s The Story) Morning Glory? is het tweede album van Oasis en ging maar liefst 22 miljoen keer over de toonbank. Dankzij deze plaat brak de band rond de broertjes Gallagher ook door in Amerika. Onder meer Some Might Say, Don’t Look Back In Anger en natuurlijk Wonderwall werden in verschillende landen dikke hits en inmiddels wordt (What’s The Story) Morning Glory? gerekend tot de beste rockalbums van de jaren negentig.

In Lust For Life 048 vertelde gitarist/zanger Noel Gallagher het helemaal niet erg te vinden om aan zijn Oasis-verleden herinnerd te worden: “Het is maar goed dat ik er zulke prima herinneringen aan bewaar. Ik zit nu in het kantoor van mijn management, omringd door foto’s en fucking gouden platen van Oasis. Maar dat vind ik niet erg, want het was een belangrijk deel van mijn leven. Zolang ik nieuwe platen blijf maken, kan ik het verleden best verdragen.”

Foto: Stefan de Batselier/Idols