Paolo Nutini, IDLES en meer naar Down The Rabbit Hole

Festivalkonijnen opgelet! Down The Rabbit Hole kondigde vandaag de eerste twintig namen aan voor de achtste editie van het festival. Onder meer Paolo Nutini, IDLES en Stromae treden op in het Gelderse Beuningen.

Andere interessante namen op het affiche zijn Sticky Fingers, Sleaford Mods en Phoenix. Ook Nederlandse artiesten zijn goed vertegenwoordigd, met o.a Froukje, Naaz en Weval. Tijdens de vorige editie waren grote acts als Gorillaz, The War On Drugs, Phoebe Bridgers en Wilco te bewonderen op het festival.

De Schotse singer-songwriter Paolo Nutini stond vorige maand nog in Paradiso, maar keert volgend jaar dus terug naar Nederland. Na het album Caustic Love (2014), met daarop prijsnummer Iron Sky, toerde hij nog enkele jaren om daarna van de muziekradar te verdwijnen. Afgelopen zomer kwam Last Night In The Bittersweet uit, een plaat waarop niet alleen soul en folk, maar ook Britpop aan bod komen.

Het festival vindt van 30 juni tot en met 2 juli plaats. De kaartverkoop gaat zaterdag 3 december 10.00 van start. De weekendtickets inclusief camping en pendelbus kosten €255,. Bezoekers die vorig jaar ook op het festival waren, krijgen een speciale link om als eerste een kaartje te kopen.

Foto’s: Willem Schalekamp