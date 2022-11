Peter Gabriel op 5 juni 2023 naar Ziggo Dome

Voor het eerst sinds 2013 komt Peter Gabriel weer naar Nederland! De voormalige Genesis-frontman staat op 5 juni 2023 in de Ziggo Dome, Amsterdam, als onderdeel van zijn i/o-tour. Tijdens het concert staat ook nieuw werk van de zanger op de setlist.

Op 30 september 2013 trad Gabriel voor het laatst op in Nederland, toen ook in de Ziggo Dome. Tijdens die show stond het uiterst succesvolle soloalbum So (1986) centraal. In een persbericht zegt de zanger over de nieuwe tour: “Het is al een tijdje geleden en nu ben ik omringd door een heleboel nieuwe songs. Ik kijk ernaar uit om ze tijdens de komende tour te spelen.” Naast Nederland doet Gabriel ook onder meer Duitsland, Frankrijk, Engeland en België (Sportpaleis in Antwerpen, 6 juni) aan. Zijn band bestaat tegenwoordig uit bassist Tony Levin, gitarist David Rhodes en drummer Manu Katché.

Gabriel verliet Genesis in 1975, nadat hij met die band veelgeprezen albums als Selling England By The Pound en The Lamb Lies Down On Broadway opnam. Zijn solocarrière bleek meteen succesvol met de single Solsbury Hill (1977), die ook in Nederland een hit werd. Gabriels grootste commerciële klapper was echter het al genoemde album So uit 1986, dat in Nederland vier weken op nummer 1 stond en hits als Sledgehammer en Don’t Give Up (een duet met Kate Bush) voortbracht. Sinds Up (2002) heeft hij geen nieuwe studioplaat met nieuwe eigen composities meer uitgebracht. Wel verschenen enkele losse nummers, waaronder de single The Veil uit de Oliver Stone-film Snowden (2016).

De kaartverkoop voor de show in Ziggo Dome start aanstaande vrijdag.

Foto Peter Gabriel in Ziggo Dome (2013): Willem Schalekamp

