Queen brengt ‘verloren’ nummer Face It Alone uit

“Een klein juweeltje van Freddie dat wij waren vergeten.” Zo noemt Queen-drummer Roger Taylor het nummer Face It Alone, dat vandaag is verschenen. De track is afkomstig van een nieuwe boxset waarin het album The Miracle uit 1989 centraal staat. Deze ‘collector’s edition’ verschijnt op 18 november.

Afgelopen zomer maakten Brian May en Roger Taylor al bekend dat er een ‘nieuw’ Queen-nummer met zang van wijlen Freddie Mercury zou verschijnen. Gitarist May omschreef Face It Alone als ‘prachtig’ en ‘aangrijpend’. Taylor voegt in een persbericht toe: “Het is een ware ontdekking, het is een erg gepassioneerd stuk muziek.” De ballad werd in 1988 opgenomen tijdens de sessies voor The Miracle en pas herontdekt toen er aan de heruitgave van dat album werd gewerkt. Het aangrijpende Face It Alone is hieronder te beluisteren in een ‘lyric video’.

De collector’s edition van The Miracle bevat een lp, vijf cd’s, een dvd en een blu-ray. Bijzonder aan deze uitgave is dat er zes nooit eerder uitgebrachte songs op staan. Tijdens het maken van het album werden ruim dertig nummers vastgelegd, waarvan er tien op de oorspronkelijke plaat belandden. Onder meer I Want It All, The Miracle, The Invisible Man en Breakthru werden dikke hits. Voor Queen-fans belooft de schijf met ‘The Miracle Sessions’ in de komende boxset erg interessant te worden. Daarop staan namelijk alternatieve versies, demo’s en enkele songs met Brian May als leadzanger. Verder vind je in de box onder meer instrumentale tracks en non-album b-sides, zoals het door Roger Taylor gezongen Hijack My Heart.

Foto: Chris Hopper/Universal Music (uit: LFL075)

