Queen + Adam Lambert in Ziggo Dome (live-recensie)

Het had de triomftocht moeten worden die volgde op de Bohemian Rhapsody-film, maar een wereldwijd virusje gooide al snel roet in het eten. Twee jaar later is Queen + Adam Lambert alsnog op tournee door Europa en de gedwongen pauze lijkt de mannen zelfs goed te hebben gedaan.

Met een speeltijd van bijna 2,5 uur is er voldoende ruimte voor een enorme bak Queen-songs, en de band weet dit aantal nog te vergroten door een deel ingekort en/of in medleyvorm te spelen. Zo komen er deze avond, inclusief de Innuendo- en You Take My Breath Away-intro’s, maar liefst 29 nummers voorbij. Daar zitten overigens weinig verrassingen tussen: Queen + Adam Lambert is toch vooral een greatest hits-machine en dan heb je in dit geval al bijna de hele setlist gevuld. De band lijkt dit keer echter nadrukkelijker dan ooit aan ‘crowd pleasing’ te willen doen: het voorheen wisselend ontvangen solomomentje van Adam Lambert is verdwenen en de gitaarsolo van Brian May, die eveneens voor een aantal Filistijnen reden was een plaspauze in te lassen, is ietwat ingekort.

Wat overblijft is een setlist die van climax naar climax gaat. De fraai rockende medley van Tear It Up, Seven Seas Of Rhye en Hammer To Fall zet meteen de toon (jammer dat het geluid op dit moment nog te wensen overlaat!) en zelfs de bij het grote publiek iets minder bekende tracks als In The Lap Of The Gods…Revisited en ’39 worden euforisch ontvangen. Voor wie tussen 2015 en 2018 de eerdere Queen + Adam Lambert-concerten in Nederland bezocht, is er vanavond ook nog iets speciaals: Now I’m Here en These Are The Days Of Our Lives kwamen niet eerder in ons land voorbij.

Over-de-top

Laten we toch nog eens het grootste discussiepunt van Queen + Adam Lambert benoemen. Hoewel de beste man inmiddels al tien jaar met de band triomfen viert, is Adam Lambert voor sommige Queen-fans nog steeds een reden om de nieuwe shows over te slaan. Tot op zekere hoogte kan ik daar begrip voor opbrengen. Nee, hij is geen Freddie Mercury, maar gelukkig pretendeert hij dat ook niet te zijn. En ja, hij is enorm over-de-top. Maar in tegenstelling tot vijftig jaar geleden is het nu ook veel makkelijker om op allerlei vlakken openlijk jezelf te zijn, dus zou Freddie dat niet ook geweest zijn als hij nu jong was? Ik zou dat zeker niet willen uitsluiten. Feit blijft: wie 2,5 uur met Adam Lambert in een concertzaal vertoeft, raakt onherroepelijk betoverd door ’s mans charisma, continu zichtbare plezier en vooral die enorm imposante strot die elke Queen-noot feilloos weet te raken.

Geen seconde rust

Lambert is trouwens niet eens het grootste over-de-top-element van deze avond. Visueel heeft de band namelijk werkelijk elk register opengetrokken dat je maar kan bedenken. Niet dat de vorige tournees saai waren om naar te kijken, maar dit keer krijgen je ogen werkelijk geen seconde rust. Bewegende videoschermen, hologram-achtige projecties, vuurwerk uit Brian May’s gitaar en een lasershow: het zou lachwekkend cliché zijn als het niet zo indrukwekkend goed was uitgevoerd. En dat geldt eigenlijk voor alles wat Queen + Adam Lambert op het publiek afvuurt: op papier valt er genoeg op af te dingen, maar man-o-man wat maken de heren er een feest van. En de gedwongen pauze lijkt met name de twee oerleden goed te hebben gedaan: Roger Taylor oogt minder stijf dan drie jaar geleden en Brian May heeft in tijden niet zo goed gezongen.

Queen + Adam Lambert in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op vrijdag 1 juli 2022

Foto’s: Mitchell Giebels

