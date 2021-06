De 10 meest legendarische Queen-shows

Brian May en Roger Taylor toeren nog altijd onder de naam Queen, maar voor veel fans kan de klassieke line-up met Freddie Mercury en bassist John Deacon nooit meer geëvenaard worden. Dit jaar is het een halve eeuw geleden dat dit viertal bij elkaar kwam. Lust For Life blikt terug op de tien meest onvergetelijke optredens waarbij Freddie, Brian, Roger en John als ware ‘champions’ regeerden.

1. 19 en 20 november 1974, Rainbow Theatre, Londen

De optredens van Queen in november 1974 in Londen vormden de kroon op een absoluut topjaar. De verwachtingen die het debuut het jaar daarvoor had gewekt, wisten ze ruimschoots te overtreffen met zelfs twee albums in een jaar: Queen II en Sheer Heart Attack. Dat het kwartet al zo vroeg in de loopbaan ook live ongelooflijk goed was, werd drie jaar geleden duidelijk toen een (gecombineerde) registratie van dat optreden in verschillende formats verscheen. Jong, gretig en een tikje ongepolijst. [RH]

2. 24 december 1975, Hammersmith Odeon, Londen

Een goed op elkaar ingespeelde en van zelfvertrouwen overlopende band klom op kerstavond 1975 op het podium van de Hammersmith Odeon in Londen. Luttele weken eerder had Queen vriend en vijand overrompeld met A Night At The Opera. De tournee rond die plaat was bovendien al een paar weken onderweg toen Queen naar de Hammersmith terugkeerde voor een rauwe en energieke set, met Bohemian Rhapsody als een van de vanzelfsprekende hoogtepunten. Halverwege de show schiet Freddie Mercury in een nieuwe outfit. De theatrale kant van de band begint zich te ontwikkelen… [RH]

3. 18 september 1976, Hyde Park, Londen

Deze show staat bij fans bovenaan de wishlist als het gaat om Queen-optredens waar nog geen dvd van is. Het door Richard Branson georganiseerde gratis concert in het Londense Hyde Park, waar meer dan 150 duizend mensen op afkwamen, is legendarisch, maar desondanks circuleren er alleen bootlegs met povere geluidskwaliteit. Een hoogtepunt is Freddie die iedereen tot zwijgen dwingt met de uitvoering van You Take My Breath Away, afkomstig van het toen nog te verschijnen A Day At The Races. [DvdG]

4. 6 en 7 juni 1977, Earl’s Court, Londen

De reacties op A Day At The Races mochten lauw zijn, maar tijdens de daaropvolgende tournee speelde Queen zijn beste concerten. De internationale concertreeks werd afgesloten met twee optredens in Londen, waarvan de opnames nooit officieel zijn uitgebracht. Hopelijk komt daar snel verandering in, al was het maar vanwege de beelden van een in een gouden pakje rondparaderende Freddie Mercury, behaaglijk badend in het licht van honderden spots. [RH]

5. 26 december 1979, Concerts For The People Of Kampuchea, Hammersmith Odeon, Londen

In december 1979 traden groepen als The Who, The Pretenders, Queen, Wings en The Clash op tijdens een benefietfestival voor de slachtoffers van de oorlog in Cambodja. Het was een initiatief van Paul McCartney en secretaris-generaal van de VN Kurt Waldheim. Queen speelde een volledige set en was een van de uitblinkers, maar zag slechts één nummer terug op de soundtrack van het festival: Now I’m Here. Hopelijk ziet het volledige optreden ooit nog het licht, net als die van de andere groepen op het affiche. [RH]

6. 5 juni 1982, The National Bowl, Milton Keynes

Queen kreeg het in 1982 zwaar te verduren na de release van het tamelijk discogeoriënteerde album Hot Space. Terecht of niet, live knalde de band veel groepen die toen wel bij critici geliefd waren keihard weg. En de dvd Queen On Fire – Live At The Bowl dient als het ultieme bewijs daarvan. De songs van Hot Space kregen live veel meer pit en de onvergetelijke uitvoering van Somebody To Love is misschien wel de beste vocale performance die Freddie Mercury ooit op het podium gaf. [DvdG]

7. 13 juli 1985, Live Aid, Wembley Stadium, Londen

Hartstikke mooi natuurlijk, al die artiesten die tijdens Live Aid optraden voor het goede doel, maar stiekem vielen veel van die shows muzikaal behoorlijk tegen. U2 kon er nog mee door, Bryan Ferry deed z’n best, Dire Straits was prima, maar verder… Godzijdank was Queen er. Twintig minuten, meer had de band niet nodig om de dag alsnog legendarisch te maken, vooral dankzij podiumbeest Freddie die gehuld in een witte wifebeater het publiek helemaal gek kreeg. [MC]

8. 12 juli 1986, Wembley Stadium, Londen

Krap een jaar na de korte zegetocht van Live Aid keerde Queen terug naar het immense Londense Wembley Stadium om daar op 11 en 12 juli twee van de meest legendarische en beste shows uit zijn geschiedenis te geven. Het optreden van 12 juli werd door maar liefst vijftien camera’s opgenomen en zou zes jaar later voor het eerst op cd verschijnen. In 2003 volgde eindelijk een dvd-versie met de volledige show (28 songs!) en bergen bonusmateriaal. [MC]

9. 27 juli 1986, Népstadion, Boedapest

Tijdens de laatste grote tournee van Freddie Mercury’s leven maakte Queen ook een stop in Boedapest. De band was daarmee de eerste westerse act die een stadionshow gaf achter het IJzeren Gordijn. Los van dat historische feit waren de mannen minstens zo goed op dreef als in Wembley eerder die maand, zoals de inmiddels als Hungarian Rhapsody op dvd verkrijgbare concertregistratie aantoont. Aandoenlijk is Mercury’s uitvoering van de Hongaarse traditional Tavaszi Szél Vizet Áraszt, waarin de zanger de tekst van zijn hand afleest. [DvdG]

10. 20 april 1992, The Freddie Mercury Tribute Concert, Wembley Stadium, Londen

Queen schreef al vaker geschiedenis in Wembley, dus ergens was het niet meer dan logisch dat de muzikale hommage aan de vijf maanden eerder overleden frontman plaats zou vinden in dat Londense stadion. Onder andere Metallica, Extreme en Guns N’ Roses speelden het dak eraf tijdens het eerste deel van het concert, maar vooral deel twee – waarbij de overgebleven leden van Queen vocaal werden bijgestaan door o.a. Robert Plant, David Bowie, Elton John, Axl Rose en George Michael – zorgde voor een flinke stijging in de verkoop van papieren zakdoekjes. Een passender eerbetoon was er zelden. [MC]

Foto: Chris Hopper/Universal Music (uit: LFL075)

Meer lezen over Queen? Bestel hier editie 075 van muziekblad Lust For Life, met een uitgebreide special over de band!