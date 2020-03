Rufus Wainwright kondigt dagelijkse livestream-optredens aan

Rufus Wainwright kondigde via Instagram aan dat hij dagelijks vanuit zijn huis in Los Angeles zal optreden. Dit heeft de singer-songwriter besloten naar aanleiding van het coronavirus. In een serie genaamd Musical Everydays speelt Wainwright elke dag één nummer uit zijn catalogus op de piano.

“In deze moeilijke tijden wil ik wat muziek met jullie delen vanuit mijn huis in Los Angeles”, schreef hij afgelopen dinsdag op zijn Instagram. “Hopelijk zijn jullie ook thuis met jullie geliefden. We moeten positief blijven en ik denk dat muziek en kunst belangrijk zijn om ons door deze moeilijke tijd te krijgen. Daarom zal ik tot aan het einde van het isolement elke dag een nummer spelen.”

Wainwright plaatst overigens wel vaker video’s van zichzelf achter de piano met de hashtags #RobeRecitals en #MusicalMonday. “Hoe meer we ons aan de regels houden, hoe meer we de verspreiding van het virus kunnen vertragen.”

Naast Rufus Wainwright kondigde ook singer-songwriter Neil Young een aantal livestream-shows aan, de Fireside Sessions-serie. Samen met zijn vrouw Daryl Hannah, die als cameravrouw zal dienen, treedt hij vanuit huis op. Het is nog niet bekend wanneer de streams plaatsvinden. Ook zanger Ben Gibbard van de Amerikaanse indierockband Death Cab For Cutie heeft zijn eigen dagelijkse optredens aangekondigd.

Foto: Tineke Klamer