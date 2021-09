Status Quo-bassist Alan Lancaster (72) overleden

Status Quo-bassist Alan Lancaster is op 72-jarige leeftijd overleden. De muzikant, in het midden op de foto hierboven, was een van de oprichters van de succesvolle rockband en onderdeel van de klassieke bezetting die ook wel ‘The Frantic Four’ genoemd wordt. Lancaster leed aan multiple sclerose.

De bassist richtte de groep in 1962 op met schoolvriend Francis Rossi, de zanger en gitarist die tegenwoordig het enige oorspronkelijke Quo-bandlid is. De mannen traden aanvankelijk op als The Scorpions en later als The Spectres en Traffic Jam. Pas na nóg een naamswijziging kreeg het viertal – verder bestaande uit gitarist/zanger Rick Parfitt en drummer John Coghlan – succes. The Status Quo scoorde een dikke hit met het psychedelische Pictures Of Matchstick Men (1968).

In de jaren zeventig veranderde het bandgeluid van de ‘Frantic Four’-bezetting. De psychedelica maakte plaats voor hardrock – en met succes, want singles als Down Down, Roll Over Lay Down en de John Fogerty-cover Rockin’ All Over The World werden rockklassiekers. In 1985 mocht Status Quo aftrappen tijdens het belangrijke festival Live Aid, dat voorlopig het laatste optreden met Lancaster zou zijn. Na jaren van onenigheid met zijn oude bandmaten kwam The Frantic Four in 2013 toch nog bij elkaar voor een reeks concerten, voordat Rossi en Parfitt weer met een andere bezetting van Status Quo toerden. Parfitt overleed in 2016.

Op de officiële website van de band reageert Francis Rossi op het overlijden van de bassist: “Alan speelde een belangrijke rol in de sound en het succes van Status Quo in de jaren zestig en zeventig. Ook al is het bekend dat we in latere jaren van elkaar vervreemd raakten, houd ik altijd mijn plezierige herinneringen aan onze eerste jaren samen.”

Foto Status Quo in de IJsselhallen (23 maart 2014): Bert Treep