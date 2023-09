Nieuw album The Rolling Stones verschijnt op 20 oktober (nieuws)

Hackney Diamonds, het nieuwe album van The Rolling Stones, verschijnt op 20 oktober. Dat heeft de band zojuist bekendgemaakt tijdens een live-evenement met presentator Jimmy Fallon in Hackney, Londen. De plaat is de eerste van de Stones met nieuw materiaal sinds A Bigger Bang uit 2005.

Mick Jagger, Keith Richards en Ron Wood kondigden een nieuwe single aan (Angry) en onthulden ook de videoclip. Daarnaast maakte Jagger bekend dat het bijbehorende album Hackney Diamonds op 20 oktober uitkomt en twaalf tracks bevat (met verder titels als Bite My Head Off, Dreamy Skies en Mess It Up). Een tweetal nummers bevat bijdragen van drummer Charlie Watts, die in 2021 overleed.

Voordat de Stones onlangs het live-evenement aankondigden, waren er al de nodige geruchten over een nieuw album van ‘the ultimate rock & roll band’, zoals Fallon de mannen aankondigde. Zo zou niet alleen ex-bassist Bill Wyman zich weer bij The Rolling Stones aangesloten hebben voor een gastoptreden, maar ook Elton John en ex-Beatles Paul McCartney en Ringo Starr. Jagger bevestigde dat Wyman inderdaad meespeelde op een nummer, samen met Charlie Watts. Uniek, want niet sinds de twee studiotracks op het live-album Flashpoint (1991) was de klassieke ritmesectie in een nieuwe Stones-song te horen.

Bekijk hieronder de videoclip van Angry, met een prominente rol voor actrice Sydney Sweeney.

