The Rolling Stones: Unzipped in het Groninger Museum (reportage)

De Stones-expositie Unzipped is vanaf vandaag, 30 juni, weer terug in Groningen. De tentoonstelling was in 2020 al zo’n vier weken open voor het publiek, maar werd door covid en lockdowns eerder dan gepland gesloten. The Rolling Stones: Unzipped was in allerlei andere musea over de wereld te zien en bevindt zich nu dus opnieuw in het Groninger Museum – de laatste plek voordat de items hun weg terugvinden naar het archief.

Ileen Gallagher, de curator van Unzipped, werkte nauw samen met Mick Jagger, Keith Richards, Ron(nie) Wood en wijlen Charlie Watts. Voormalige bandleden als Brian Jones en Bill Wyman komen ook voor in de expositie, maar volgens Gallagher ligt de focus voornamelijk op de vier bandleden uit de latere periode van de Stones. De tentoonstelling is verdeeld over drie verdiepingen – Unzipped I, II en III – waar je allerlei muziekinstrumenten, kledij en kunst te zien krijgt.

Edith Grove

Samen met Gallagher gaan we de eerste ruimtes in Unzipped I af. Er bevindt zich een reconstructie van de welbekende Edith Grove-flat in Londen waar Mick Jagger, Brian Jones en later ook Keith Richards woonden. De kamers staan vol met afwas, etensresten, sigarettenpeuken en bierflesjes. Er zijn geen foto’s van de tijd dat de leden op Edith Grove woonden, dus is de reconstructie van deze ongeregelde bende gebaseerd op herinneringen van Jagger, Richards en Watts.

De Britten hielden weinig spullen over van hun beginjaren als bandleden van The Rolling Stones. Zo moest Richards zijn dagboek, dat even verderop te bewonderen is, zelfs terugkopen. Het is een klein zwart boekje uit 1963 waarin hij schreef over zijn tijd met de Stones. Zo zijn er enkele notities te lezen die hij maakte over bandrepetities: ‘One of the best rehearsals ever. Bass guitar adds more power to sounds.’ En: ‘(…) musically very good but didn’t quite click’.

Unzipped 2.0

Eenmaal om de hoek staat in het midden van een groene kamer een mooi verlicht drumstel. Het is een Ludwig Sky Blue Pearl uit 1965. Watts gebruikte ‘m tussen 1965 en 1968 voor veel studio-opnames en optredens. Een Gretsch Black Nitron-drumstel dat hij van 1972 tot 1978 bespeelde, is te vinden in de gereconstrueerde studio (de Gretsch is onder andere te horen op het album Exile On Main St.). In de studio staan nog veel meer originele instrumenten en versterkers. Ten tijde van de eerste opening van de Unzipped-expositie in het Groninger Museum in 2020 leefde Watts nog. Aan zijn overlijden op 24 augustus 2021 wordt volgens algemeen directeur Andreas Blühm geen extra aandacht besteed: het tentoonstellen van de instrumenten kun je immers al zien als een mooi eerbetoon aan de slagwerker.

Volgens Gallagher en Blühm zijn er geen significante aanpassingen of toevoegingen aan de expositie sinds de vorige keer dat Unzipped te zien was, behalve Richards’ met verf besmeurde gitaar. Tijdens het afwachten van een gevangenisstraf verveelde hij zich en nadat Keith eerst een paar schoenen onder handen had genomen, was zijn Gibson Les Paul uit 1957 aan de beurt.

Extravagante tours

Halverwege de jaren zeventig begonnen de Stones samen te werken met designers. Veel van de outfits die de bandleden droegen tijdens hun tours zijn geëxposeerd: bijvoorbeeld Jaggers Union Jack-cape, die hij droeg tijdens de Europese tour in 1982, en zes verschillende ‘duivel-outfits’ die de zanger droeg tijdens uitvoeringen van de klassieker Sympathy For The Devil. Naast de extravagante kledij werden de podia voor hun tournees ook goed uitgedacht. “We vergeten dat The Rolling Stones een van de eerste bands was die echt een podiumdecor creëerde”, zegt Gallagher. Er zijn meerdere podiumreplica’s te zien, waaronder een schaalmodel van de Voodo Lounge Tour en de Bridges To Babylon Tour.

Op de derde verdieping kun je het wereldberoemde logo zien dat door kunststudent John Pasche werd ontworpen. De ‘Finale’ van Unzipped is een korte film met beelden van het optreden van de Stones in Havana op 25 maart 2016 – daarmee waren ze de eerste internationale rockband die optrad in de Cubaanse hoofdstad. Noemenswaardig, aangezien rockmuziek er lange tijd verboden was.

The Rolling Stones – Unzipped is te zien tot en met 21 januari 2024. Klik hier voor tickets en meer info!

Tekst en foto’s: Fabienne van Ingen