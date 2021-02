The Who komt met luxe heruitgave van The Who Sell Out

The Who komt in april met een luxe heruitgave van de albumklassieker The Who Sell Out uit 1967. De box bevat maar liefst 112 tracks, waarvan er 46 nooit eerder verschenen zijn. Als voorproefje kun je nu een ep beluisteren met enkele demo’s van gitarist Pete Townshend.

Veel fans beschouwen The Who Sell Out als een van de beste albums van de legendarische band. De lp uit 1967 viel onder meer op dankzij de nepcommercials die tussen de nummers door te horen zijn en een grappige hoes waarop de vier leden met een specifiek product afgebeeld staan (zo zit zanger Roger Daltrey in een bad vol witte bonen in tomatensaus). Bovenal bracht The Who Sell Out verschillende klassiekers voort, inclusief de hitsingle I Can See For Miles, Tattoo en Armenia City In The Sky.

De nieuwe Super Deluxe Edition van The Who Sell Out bestaat uit vijf cd’s, twee 7” singles en een tachtig pagina’s tellend boekwerk, compleet met zeldzame foto’s en nieuwe liner notes van Pete Townshend. Het vele bonusmateriaal bevat onder meer veertien nooit eerder uitgebrachte demo’s van de gitarist, waarvan er drie vandaag alvast op streamingdiensten zijn verschenen: Pictures Of Lily, Kids! Do You Want Kids? en Odorono.

The Who Sell Out – Super Deluxe Edition is vanaf 23 april verkrijgbaar.





Foto The Who in Ziggo Dome 2013: Willem Schalekamp

