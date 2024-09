Toto in februari naar GelreDome (nieuws)

De mannen van Toto mochten afgelopen juli nog het festival Bospop headlinen, maar volgend jaar komen ze alweer terug naar Nederland. Op 8 februari staat de band in GelreDome, Arnhem, met Christopher Cross als ‘special guest’.

Tegenwoordig bestaat Toto uit oudgedienden Steve Lukather (gitaar/zang), Joseph Williams (zang) en David Paich (toetsen, zang), maar tijdens recente tournees bleef de rol van die laatste beperkt tot af en toe een gastoptreden. Voor de komende Dogz Of Oz Tour worden Lukather en Williams bijgestaan door drummer Shannon Forrest, toetsenisten Greg Phillinganes en Dennis Atlas, bassist John Pierce en multi-instrumentalist Warren Ham.

Toto verkocht wereldwijd ruim veertig miljoen platen en is bekend van hits als Hold The Line, Stop Loving You en Rosanna. En natuurlijk van Africa, de eighties-klassieker die inmiddels een miljard views op YouTube heeft opgeleverd. Buiten de band speelden de verschillende muzikanten op zo’n vijfduizend albums van andere artiesten, waaronder de bestverkochte plaat aller tijden: Thriller van Michael Jackson.

Ook ‘special guest’ Christopher Cross is een oude bekende van Toto. Zo speelden verschillende leden van de band mee op zijn tweede album (Another Page, 1983). De Amerikaanse singer-songwriter scoorde begin jaren tachtig wereldhits met songs als Sailing, Ride Like The Wind, All Right en de ballad Arthur’s Theme.

De kaartverkoop voor de show in GelreDome start op vrijdag 20 september om 10.00 uur. Meer lezen over Toto? Bekijk hier Lust For Life 042, met een uitgebreid artikel over de band!

Foto van Toto op Bospop (2024) door Tiffany Peters