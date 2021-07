Playlist-special: Steve Lukather (Toto) over Steely Dan

Onder anderen Alice Cooper, Melissa Etheridge, Tom Odell en leden van KISS, UB40 en Def Leppard stellen in LFL112 hun ultieme playlist samen van een bewonderde collega-muzikant of favoriet genre. Steve Lukather rekent Steely Dan tot de beste bands aller tijden, maar tot zijn grote teleurstelling heeft hij nooit een studio mogen delen met Donald Fagen en co. Desondanks zette de Toto-gitarist maar wat graag zijn Steely Dan-favorieten voor ons op een rijtje.

Lees Steve Lukathers verhaal bij deze playlist in editie 112 van muziekblad Lust For Life, die nu in de winkel ligt en ook verkrijgbaar is in onze webshop! In dit nummer vind je naast de playlist-special ook artikelen over Prince, Jackson Browne, Styx, Lucy Dacus en nog vele anderen.

1. Kid Charlemagne (The Royal Scam, 1976)

2. My Old School (Countdown To Ecstasy, 1973)

3. Third World Man (Gaucho, 1980)

4. Aja (Aja, 1977)

5. Gaucho (Gaucho, 1980)

6. Haitian Divorce (The Royal Scam, 1976)

7. Time Out Of Mind (Gaucho, 1980)

8. Pretzel Logic (Pretzel Logic, 1974)

9. Bodhisattva (Countdown To Ecstasy, 1973)

10. King Of The World (Countdown To Ecstasy, 1973)

Foto: Alex Solca Photography