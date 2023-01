Van Morrison, Tom Jones en meer naar North Sea Jazz (nieuws)

Een hele lading namen is aangekondigd voor de 46ste editie van het NN North Sea Jazz Festival. Zo treden grootheden als Tom Jones, Buddy Guy en Van Morrison op tijdens het inmiddels iconische driedaagse evenement, dat van 7 t/m 9 juli plaatsvindt in Ahoy Rotterdam.

Behalve de hierboven al genoemde namen zijn ook onder anderen Lizzo, Stormzy, Gabriels, Jacob Banks, Jill Scott, Little Simz, Loyle Carner, Mavis Staples en The Teskey Brothers te zien tijdens North Sea Jazz. De show van de 86-jarige blueslegende Buddy Guy maakt deel uit van zijn Damn Right Farewell Tour en biedt fans dus mogelijk de laatste kans om hem live in Nederland te zien. Naast internationale grootheden zijn er tijdens NSJ natuurlijk ook muzikanten van eigen bodem te zien. Zo betreden op zaterdag 8 juli DeWolff en Dawn Brothers gezamenlijk het podium met hun Double Cream-project.

De line-up tot nu toe is als volgt:

Vrijdag 7 juli

Alabaster DePlume, Andrew Cyrille Quartet, Bill Frisell FOUR ft. Greg Tardy, Gerald Clayton & Jonathan Blake, Buddy Guy, Cha Wa, Fergus McCreadie Trio, Jasper Blom Quartet With Pablo Held, Jazz At Lincoln Center Orchestra With Wynton Marsalis, Kenny Barron Quartet, Kika Sprangers Quintet, Linda May Han Oh, Little Simz, Loyle Carner, Marco Mezquida Trio, Maria Schneider & Oslo Jazz Ensemble Presents ‘Data Lords’, Mavis Staples, Mette Rasmussen Trio North, MonoNeon, Stormzy, SuperBlue, Kurt Elling & Charlie Hunter With The Huntertones Horns, Terri Lyne Carrington/New Standards, The Teskey Brothers, Van Morrison, Yussef Dayes, Zwangere Guy & Lander Gyselinck

Zaterdag 8 juli

Anna Webber Simple Trio, DeWolff & Dawn Brothers, Eloise, Fred Hersch, Drew Gress, Joey Baron, Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra, Jacob Banks, Jan Garbarek, Jill Scott, Kenny Garrett Quintet, Kokoroko, Lucas Santana 5tet, Marcus Miller, Olivia Dean, The Staples Jr. Singers, Tom Jones, Trondheim Jazz Orchestra & GURLS, Vloeimans Goudsmit Fraanje ‘Fugimundi’

Zondag 9 juli

Benny Sings, Branford Marsalis Quartet, Cymande, EZRA Collective, Gabriels, Hermeto Pascoal, Kandace Springs, Latanya Alberto, Laufey, Lizzo, Oded Tzur Quartet, Pat Metheny Side-Eye, Samara Joy, Sampa The Great, Son Little, Stanley Clarke N’4Ever, Teis Semey Quintet

De kaartverkoop start op 1 februari om 10.00 uur. Vorig jaar speelden onder anderen Diana Ross, Herbie Hancock en Alicia Keys tijdens North Sea Jazz. Lees hier ons verslag van die editie!

