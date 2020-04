Willie Nelson organiseert benefietconcert vanuit huis

Willie Nelson organiseert het digitale evenement At Home With Farm Aid. Het benefietconcert is speciaal bedoeld als ondersteuning voor boeren en onafhankelijke telers die door het coronavirus worden getroffen. Deze special vindt plaats op zaterdag 11 april.

Naast Willie Nelson zullen ook andere artiesten optreden, onder wie Neil Young, John Mellencamp en Dave Matthews. Elke act treedt op vanuit huis en wordt gefilmd met eigen video- en audioapparatuur. At Home With Farm Aid zal worden uitgezonden via AXS TV en de website van Farm Aid.

“Tijdens de Farm Aid-editie van 2019 zei mijn vriend en medebestuurslid John Mellencamp: ‘Wees hoopvol, heb vertrouwen en wees dankbaar. Het wonder van het leven zit in het vuil onder de nagels van onze boeren’”, zei Nelson in een verklaring. “Hij heeft gelijk en ik ben zo dankbaar voor de boeren, ranchers en landarbeiders die in de frontlinie staan om al onze gemeenschappen te ondersteunen. Blijf sterk en positief.”

Voor Nelson is het niet de eerste keer dat hij een digitaal concert organiseert. Op 19 maart werkte hij samen met zijn zoons aan Luck Presents: ‘Til Further Notice, met optredens van Paul Simon, Edie Brickell, Neil Young en vele anderen. Het werd daarmee een van de eerste digitale concertevenementen in het coronatijdperk.