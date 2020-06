Win kaarten voor de Depeche Mode-docu SPiRiTS In The Forest

Een concert van Depeche Mode is altijd een ware beleving, zo kunnen talloze bewonderaars over de hele wereld bevestigen. SPiRiTS In The Forest brengt een ode aan de trouwe fanschare van de band en bevat beelden van de spectaculaire Global Spirit Tour. De documentaire verschijnt deze maand op dvd en blu-ray, maar je kunt de film op 26 juni ook op het grote scherm bekijken in het Bostheater in Amsterdam. Lust For Life mag 5×2 kaarten verloten!

SPiRiTS In The Forest werd geregisseerd door de Nederlandse fotograaf/filmmaker Anton Corbijn, die al vele jaren met Depeche Mode samenwerkt. In de documentaire volgt hij de band tijdens de Global Spirit Tour, waarbij in 2017 en 2018 zo’n drie miljoen liefhebbers de mannen in actie zagen. Naast beelden van shows in Berlijn delen verschillende fans bijzondere verhalen over hun liefde voor de muziek van Depeche Mode. Zanger Dave Gahan meldt in een persbericht: “Het is ongelooflijk om te zien hoe de muziek zo’n grote impact heeft gehad op de levens van onze fans.” Lust For Life schreef over SPiRiTS In The Forest: “De film toont op prachtige wijze de verbindende kracht van muziek en wat het betekent om ergens fan van te zijn – zonder er de spot mee te drijven.”

SPiRiTS In The Forest verschijnt op 26 juni op dvd en blu-ray. De set bevat vier discs, met naast de documentaire ook nog de nooit eerder vertoonde full-length concertregistratie LiVE SPiRiTS en de soundtrack daarvan op cd. Op de dag van de release draait SPiRiTS In The Forest ook eenmalig in het Bostheater in Amsterdam. Wil jij erbij zijn? Stuur om kans te maken op vrijkaarten een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Depeche Mode en vertel ons wat jij zo bewondert aan deze band.