Recensie I’ll Be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico

Een divers eerbetoon aan een iconisch album

Coverplaten zijn er in alle soorten en maten. Als het gaat om belangrijke klassieke albums, kun je je er niet makkelijk van afmaken – tenzij je doel was om een behoorlijke flater te slaan. Godzijdank hebben de artiesten die het debuut van The Velvet Underground & Nico onder handen hebben genomen er veel zorg en moeite in gestoken.

Het zijn dan ook niet de minste namen: op de tracklist prijken oude bekenden zoals Michael Stipe (R.E.M.), Matt Berninger (The National), Thurston Moore (Sonic Youth), Bobby Gillespie (Primal Scream) en Iggy Pop naast jongere artiesten als Kurt Vile, Fontaines D.C. en Courtney Barnett. Een mooie mix van oud en nieuw, dus. Sommige artiesten zijn vrij trouw gebleven aan het origineel (Moore en Gillespies versie van Heroin, King Princess’ uitvoering van There She Goes Again – haar lage stem is hier een waar genot!).

Anderen trekken de songs meer naar zichzelf toe (Iggy Pop en Matt Sweeney zetten de bas en gitaren op European Son ongeveer tien tandjes harder en Kurt Vile maakte van Run Run Run een slackerrocksong). De enige misser is St. Vincents vertolking van All Tomorrow’s Parties. De Amerikaanse artrocker sleurt het nummer iets té hard naar de 21ste eeuw, mede ‘dankzij’ de robotachtige vervormde stem en de liftmuziekachtige jazzpianopartijen van Thomas Bartlett (Doveman).

Gelukkig staat daar Andrew Bird tegenover, die met indiepopgroep Lucius Venus In Furs van prachtige nieuwe strijkersarrangementen en dito meerstemmige zang voorziet. Kortom, een goed verzorgd en divers eerbetoon aan een album dat het muzieklandschap voor altijd veranderde.

In Lust For Life 114, vanaf woensdag 29 september in de winkels, lees je een uitgebreid verhaal over dit eerbetoon aan de 'bananenplaat'.