De tien beste nummers van Oasis

Liam Gallager viert vandaag zijn 49ste verjaardag. Samen met zijn oudere broer Noel vormde de zanger in de jaren ’90 de Britpopgroep Oasis. Berucht waren de broers om de ruzies die ze met andere bands maakten (Blur, INXS), maar ook vooral om de strijd die ze onderling hadden. Niet verrassend is dat de groep vanwege die ruzies in 2009 uit elkaar ging. Beide broers gingen hun eigen weg: Noel had meteen veel succes met zijn High Flying Birds en Liam modderde wat aan met Beady Eye. Gelukkig gaat het tegenwoordig een stuk beter met de carrière van Liam, zijn laatste succesvolle album ademt de geest van Oasis. Maar de broers hebben toch echt samen hun beste werk gemaakt, zoals deze tien songs:

10. Rock ‘N’ Roll Star

Het debuut van Oasis, Definitely Maybe, opent met de ondubbelzinnige aspiraties van deze Engelse rockband. Liam Gallagher zingt: ‘Tonight, I’m a rock & roll star’, een belofte waar de broers zich tot op de dag van vandaag nog aan houden. Rock ‘N’ Roll Star is zeker niet vernieuwend, maar een perfecte samenvatting van dertig jaar Engelse rock & roll-roots in drie minuten.

9. Waiting For The Rapture

Na een aantal jaren waarin de drank- en drugsverslavingen, de ruzies en de veranderende tijdsgeest de nodige invloed hadden op het succes van Oasis, kwam de band in 2008 met het meer dan prima album Dig Out Your Soul. Het zou het laatste werkstuk blijken voordat Noel na de zoveelste ruzie met zijn broer in Parijs het podium afloopt. Waiting For The Rapture is een song die Noel schreef voor zijn vriendin en moeder van zijn kind, Sara MacDonald.

8. Songbird

Een van de weinige nummers die Liam in zijn eentje schreef voor Oasis. Het eenvoudige liefdesliedje schreef hij voor zijn toenmalige vriendin, All Saints-zangeres Nicole Appleton. Eerder dit jaar zei broer Noel in Matt Morgan’s Podcast: “Ik vind Songbird van Liam geweldig. We namen het eerst elektrisch op met ook een mondharmonica, zodat het klonk als Love Me Do van The Beatles. Toen hebben we alle instrumenten weggelaten en werd het deze perfecte akoestische versie.”

7. Live Forever

Live Forever was een van de langst genoteerde hits van Oasis in het Verenigd Koninkrijk. Noel schreef het nummer al toen hij nog als roadie werkte voor The Inspiral Carpets. In de tekst zitten verwijzingen naar tuinieren, een liefhebberij van moeder Gallagher. Later gebruikte Liam het nummer om Noel te sarren op het podium. Liam zong: ‘Maybe I don’t really wanna know/Why you pick your nose’, in plaats van ‘Maybe I don’t really wanna know/How your garden grows’.

6. Don’t Look Back In Anger

In aanloop naar de opnames van (What’s The Story) Morning Glory? was Noel wel een beetje klaar met Liam die elke keer het podium afliep halverwege een optreden. Tegen NME zei Noel: “Nu wilde ik ook wel eens een big fucking song hebben om te zingen.” Noel liet zijn broer kiezen tussen Wonderwall en Don’t Look Back In Anger en Liam koos de eerste. Uiteindelijk is in het Verenigd Koninkrijk Don’t Look Back In Anger een grotere hit geworden dan Wonderwall.

5. Supersonic

Ging het debuutalbum Definitely Maybe nog over de wens om rockster te worden, op (What’s The Story) Morning Glory? bezingt de band de problematiek van de rock-arrivé. Supersonic is tekenend voor hoe Oasis zichzelf ziet en weet dat perfect te verwoorden. Het optimistische gitaarwerk van Noel valt mooi samen met de cynische zang van Liam over auto’s, drank, handtekeningen en roem.

4. Cigarettes & Alcohol

De oplettende luisteraar hoort dat de riff waar Cigarettes & Alcohol mee start een op een gejat is van Get It On van T. Rex. Niet dat Noel daar ooit een geheim van gemaakt heeft: hij zou het ook prima vinden wanneer een andere band een riff van Oasis zou lenen. Het nummer gaat over het inruilen van het leven in Manchester voor een rock & roll-carrière vol drank, drugs en feesten.

3. The Masterplan

Hoewel dit nummer door fans ook wel The Masterpiece wordt genoemd, wordt The Masterplan vreemd genoeg als b-kant van de single Wonderwall uitgebracht. Noel zou later verklaren dat hij dit achteraf een dom besluit vindt. Het nummer staat ook op de b-sides-compilatie uit 1998, die ook de titel Masterplan draagt. Een episch en groots nummer en een van de beste songs van Oasis. Noel zingt en speelt de gitaar en bas en Liam schittert door afwezigheid, zelfs in de clip.

2. Wonderwall

De grootste hit van Oasis is niet het favoriete nummer van de band. In 1995 vertelde Noel aan Mojo: “Wonderwall is een van mijn minst favoriete nummers omdat het niet af is. Als ik terug in de tijd zou kunnen gaan, zou ik een ander nummer als ons visitekaartje hebben gekozen, waarschijnlijk Some Might Say.” Verder vertelde hij in het interview dat hij de nummers op het album (What’s The Story) Morning Glory? schreef tijdens momenten op tour en ze later zonder demo meteen in de studio werden opgenomen. “Op die manier kon ik niet echt verder sleutelen aan de songs en waren ze voor mijn gevoel niet af”, vervolgde Noel.

1. Morning Glory

Wie Oasis wel eens live heeft meegemaakt, weet dat Morning Glory zo’n song is waarbij het publiek ontploft. Bij beide broers staat het bij de fans razend populaire nummer nog steeds regelmatig op de setlist. Met de door R.E.M. geïnspireerde gitaar en de tekst over het leven met cocaïnemisbruik kan een song moeilijk meer Oasis zijn dat deze.

Tekst: Edwin Moor

Foto Liam Gallagher in AFAS Live (8 maart 2018): Tineke Klamer

Meer lezen over Oasis? Bekijk hier Lust For Life 066, met een coverstory over de band!