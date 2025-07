The Teskey Brothers in het Stadspark (fotoverslag)

Werd het Groningse Stadspark op de eerste dag nog helemaal platgespeeld door Neil Young, gisteravond was het de eer aan The Teskey Brothers om Summerstage af te sluiten met een dosis soulvolle bluesrock. Het Australische duo Josh en Sam Teskey schitterde eerder op alle grote festivals – van North Sea Jazz tot Glastonbury – en bleek zaterdag ook de ideale slotact van deze nieuwe concertreeks in Groningen. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Annika Hoogeveen!

The Teskey Brothers in het Stadspark, Groningen

Gezien op zaterdag 5 juli 2025

Foto’s door Annika Hoogeveen

Meer lezen over de band? Bekijk hier Lust For Life 132, inclusief een interview met Sam Teskey.