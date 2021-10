Eagles op 17 juni naar Gelredome

Eagles-fans opgelet: de band komt op vrijdag 17 juni 2022 naar Nederland voor een concert in Gelredome, Arnhem. Tegen die tijd hebben de heren ook iets te vieren, want dan is het een halve eeuw geleden dat het succesvolle debuutalbum verscheen.

Eagles bestaat tegenwoordig naast mede-oprichter Don Henley uit Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill en Deacon Frey, de zoon van de in 2016 overleden zanger/songwriter Glenn Frey. Van deze bezetting verscheen vorig jaar al het live-album Live From The Forum MMXVIII (tevens een concertfilm) en het is voor het eerst sinds juni 2019 dat de band in Nederland optreedt. Over die vorige show in Ziggo Dome schreef Lust For Life: “Een avond met alleen maar goede nummers, uitstekend uitgevoerd en slim gepland, zodat iedereen tot zijn recht kon (blijven) komen.”

Na de dood van Glenn Frey leek het uitgesloten dat Eagles zou voortbestaan. Tijdens de uitreiking van de Grammy Awards in 2016 brachten de mannen nog een eerbetoon aan hun gemiste collega door samen met Jackson Browne de doorbraakhit Take It Easy (mede geschreven door Browne) uit te voeren. Een jaar later besloten Henley en co. toch weer op te treden als Eagles, aangevuld met countryzanger Vince Gill en Deacon Frey.

De kaartverkoop voor de show in Arnhem start op 5 november om 10.00 uur.

Foto Eagles in Ziggo Dome 2017: Willie Kerkhof

