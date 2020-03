Genesis kondigt reünietour aan

De Britse rockband Genesis komt weer bij elkaar en gaat in november op tournee door het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dat hebben Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks woensdag bekendgemaakt op de zender BBC Radio 2.

The Last Domino? Tour is de eerste tournee sinds hun veertigjarige jubileum in 2007. Zanger/drummer Phil Collins, bassist/gitarist Mike Rutherford en toetsenist Tony Banks worden vergezeld door de 18-jarige zoon van Collins en gitarist Daryl Stuermer. Ex-zanger Peter Gabriel en gitarist Steve Hackett maken geen deel uit van de tour. Het eerste optreden vindt op 16 november plaats in Dublin.

“Het is een goed moment”, zegt Rutherford tegen BBC Radio 2 over de reünie. “Phil heeft de afgelopen jaren getoerd en zijn zoon Nick verzorgde tijdens die show de drums, dus toen kwam een reünie ter sprake. We zijn nog goed bevriend en fit en daarom doen we dit.”

Het is overigens niet de eerste keer dat de band een reünietour aankondigt. In 2007 kwamen Collins, Rutherford en Banks al bij elkaar voor Turn It On Again: The Tour. In eerste instantie zou Peter Gabriel ook aan deze reünie deelnemen, maar dat ging niet door omdat de zanger te druk was met andere projecten.

De band die bekend is van hits als I Can’t Dance, Land Of Confusion en Jesus He Knows Me verkocht wereldwijd meer dan honderd miljoen albums. Of Genesis ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.