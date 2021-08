Niet eerder verschenen Stones-song Living In The Heart Of Love te beluisteren

Er is een niet eerder verschenen nummer van The Rolling Stones te beluisteren. Living In The Heart Of Love behoort tot de bonustracks van een vandaag aangekondigde heruitgave van Tattoo You, het succesvolle album dat veertig jaar geleden uitkwam. De luxe editie is vanaf 22 oktober verkrijgbaar.

Tattoo You verscheen oorspronkelijk in augustus 1981 en werd door critici heel wat beter ontvangen dan voorganger Emotional Rescue (1980). Het album bracht twee dikke hits voort, Start Me Up en Waiting On A Friend, en bestaat uit nummers die de Stones al jaren op de plank hadden liggen en nu eindelijk voltooiden. Zo werkte de band in de vroege jaren zeventig al aan eerste versies van de songs Tops en Waiting On A Friend.

In de komende heruitgave is Tattoo You aangevuld met de bonus-cd Lost & Found: Rarities. Daarop vind je naast het hieronder te beluisteren Living In The Heart Of Love nog acht andere niet eerder verschenen opnames. Zo kunnen Stones-fans zich verheugen op een vroege reggae-achtige versie van Start Me Up, een cover van Jimmy Reeds Shame, Shame, Shame en een uitvoering van het soulnummer Drift Away. Deze bonustracks werden onlangs door de bandleden aangevuld met nieuwe zang- en gitaarpartijen. In een superdeluxe editie van Tattoo You zijn nog twee extra schijven toegevoegd, met daarop opnames van de Stones live in Wembley Stadium in juni 1982.

Een nieuw Stones-album laat nog op zich laat wachten, al verraste de band in april 2020 met de single Living In A Ghost Town. De afgelopen tijd is wel het een en ander aan archiefmateriaal uitgebracht. Zo was het album Goats Head Soup uit 1973 vorig jaar aan de beurt voor een luxe heruitgave en verscheen onlangs A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach, een registratie van een show uit 2006.

Foto: Mitchell Giebels

The Rolling Stones in de Johan Cruijff Arena, 30 september 2017