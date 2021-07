Nieuw van het team van Lust For Life: Ode aan de Earring!

Eerder dit jaar was heel Nederland in de ban van het trieste nieuws dat gitarist George Kooymans aan de ziekte ALS lijdt en dat daarmee na 60 jaar een abrupt einde is gekomen aan de wereldberoemde Nederlandse rockgroep Golden Earring. Voor de redactie van Lust For Life was dit reden om een speciale, allesomvattende uitgave te maken, waarin de hele zestigarige geschiedenis van de band in tekst en beeld wordt uitgelicht. Na maanden hard werken ligt deze special nu in de winkels onder de titel Ode aan de Earring!

Ode aan de Earring is een zeer luxueus uitgevoerd magazine van maar liefst 132 pagina’s en bevat een voorwoord van ‘mister Pinkpop’ Jan Smeets. Het blad bevat een hele reeks nieuwe interviews met o.a. Barry Hay, Danny Vera, tatoeagekoning (en albumhoes-ontwerper) Henk Schiffmacher, film- en videoclipmaker Dick Maas en bekende binnen- en buitenlandse muzikanten die in meer of mindere mate beïnvloed zijn door de band. Daaronder bevinden zich Spike (Di-rect), Geddy Lee (Rush), Steve Harris (Iron Maiden) en Billy Gibbons (ZZ Top).

De Earring Top 40

Ook bevat het magazine een aantal speciale fotokaternen, op extra glossy papier, met beeldmateriaal dat nooit eerder is gepubliceerd. Verder komen fans aan het woord over hun bijzondere band met ‘de Earring’. En last but not least wordt in Ode aan de Earring bekendgemaakt welke veertig songs in de afgelopen maanden door duizenden fans en muziekliefhebbers zijn verkozen tot de allerbeste van Golden Earring.

Ode aan de Earring, met een voorwoord van Jan Smeets, is nu verkrijgbaar in de tijdschriftenwinkels en platenzaken in Nederland en België. Je kunt het magazine tevens bestellen in de webshop van Lust For Life.

De Earring en ik

Onze filmploeg ging ook bij verschillende fans op bezoek om te laten zien hoe zij leven, wat de Earring voor hen betekent en hoe ze omgaan met het abrupte einde van de grootste rockband uit de Nederlandse geschiedenis. In de eerste aflevering maken we kennis met Joop Schutte uit Almere. Bekijk het filmpje hieronder!