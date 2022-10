Nieuwe single van DeWolff te beluisteren

Zoals de mannen eerder dit jaar al in Lust For Life verklapten, brengt de Nederlandse rockband DeWolff begin volgend jaar een nieuw album uit. Love, Death & In Between verschijnt op 3 februari en de eerste single Heart Stopping Kinda Show is nu al te beluisteren.

In een persbericht zegt zanger/gitarist Pablo van de Poel dat het nieuwe album een reactie is op de vorige twee platen Tascam Tapes (2020) en Wolffpack (2021). Love, Death & In Between werd geheel live op tape opgenomen in Loguivy-Plougras in Bretagne, samen met een grote groep muzikale vrienden. “We brachten extra mensen mee en wilden van elk hun persoonlijke signatuur op de plaat”, vertelt de band daarover. “Maar met tien mensen in één kamer spelen is chaotisch. Bij elke take die je doet, is er wel iemand niet tevreden met hoe ze spelen. Maar je beseft je des te meer wat er belangrijk is aan een take.”

De plaat mag dan wel in Noord-Frankrijk opgenomen zijn, het idee voor Love, Death & In Between ontstond in 2019 in Memphis. Pablo van de Poel: “In 2019 woonde ik een preek bij van Al Green in zijn eigen kerk, en dat was muzikaal een levens veranderende ervaring. Ik was daar nog geen minuut en ik was al aan het huilen. Hij had het over iemand die haar rekeningen niet kon betalen en zei vervolgens: ‘I call up to the almighty saviour to help her.’ Wat werd beantwoord met luide ‘Yeaaah! Yeaaah’s!’ De band speelde twee akkoorden, wat prachtig was.”

Muziek als religie

“Ik was er intens door geraakt”, vervolgt de frontman. “Het maakte zo’n diepe indruk. Zoiets wilde ik ook in onze liveshow, maar we hadden geen geschikte nummers. Toen we begonnen met schrijven, wilde ik zoiets maken, een bijna religieuze ervaring. Want muziek voelt voor ons toch als een religie. Het is iets dat altijd in onze gedachten is. Het is waar we ons hele leven aan wijden.”

DeWolff toert de komende tijd met The Black Crowes. Zo zijn de twee bands op 3 oktober te zien in AFAS Live, Amsterdam. Onlangs verscheen ook een samenwerking met de band Dawn Brothers op de plaat Double Cream.

In Lust For Life Magazine lees je een column van DeWolff: elke maand vertelt een bandlid over een klassiek of juist obscuur album dat van grote invloed was op de groep. Zo kwamen onder andere The Band, The Black Crowes, Deep Purple en Leon Russell al aan bod. In de huidige editie, LFL124, gaat de column van toetsenist Robin Piso over Brothers van The Black Keys.

Foto: Ans van Heck

DeWolff tijdens het Holland International Blues Festival 2022