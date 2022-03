The Rolling Stones op 13 juni naar Johan Cruijff Arena

Als onderdeel van hun SIXTY-tournee komen de mannen van The Rolling Stones weer naar Nederland. Op maandag 13 juni 2022 geeft de legendarische rockband een optreden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De kaartverkoop start vrijdag 18 maart om 10.00 uur.

Afgelopen week kondigden de Stones op social media al aan dat ze weer naar Europa zouden komen, maar de specifieke locaties hielden ze nog even geheim. Nu is dus bevestigd dat de band ook Nederland aandoet, op dezelfde plek waar de Britten in september 2017 al optraden: de Johan Cruijff Arena. Lust For Life omschreef die vorige show in Amsterdam als ‘een onvergetelijke avond’.

Een groot verschil met de vorige keer is natuurlijk dat drummer Charlie Watts er niet meer bij is. Hij overleed in augustus vorig jaar op tachtigjarige leeftijd. Mick Jagger, Keith Richards en Ron Wood worden op 13 juni bijgestaan door Steve Jordan. Deze drummer is een oude bekende van Richards, want hij maakte eerder al deel uit van X-Pensive Winos, de band waarmee Keith buiten de Stones actief was.

In een interview met CBS Sunday Morning vertelde Keith Richards onlangs dat The Rolling Stones ook aan nieuwe songs werkt. Het laatste album van de band, de coverplaat Blue & Lonesome, kwam in 2016 uit. Vier jaar later verscheen ook de single Living In A Ghost Town.

De band slaat tijdens de komende tour ook België niet over: op 11 juli treden de Stones op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.