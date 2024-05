Win dagkaarten voor Bospop (actie)

John Fogerty, Zucchero en Toto zijn dit jaar de headliners van Bospop, het altijd gezellige pop- en rockfestival dat deze zomer voor de 42ste keer plaatsvindt! En zij zijn niet de enige topacts die op 12, 13 en 14 juli optreden in Weert, want ook o.a. Alice Cooper, Heart, The Waterboys en Rival Sons staan op het affiche. Lust For Life mag 3×2 dagkaarten verloten voor het festival! Winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt.

Vorig jaar ging de derde festivaldag helaas niet door vanwege het aangekondigde noodweer. Een flinke domper voor zowel de organisatie als het publiek, maar we konden toch terugkijken op een mooie editie. In juli is Bospop dus terug met een behoorlijk spectaculaire line-up. Naast de hierboven al genoemde artiesten kun je je deze keer ook verheugen op optredens van o.a. DI-RECT, Racoon, James Blunt, Southside Johnny & The Asbury Jukes, Son Mieux en onze eigen columnisten van DeWolff! Een typisch Lust For Life-affiche, mogen we wel stellen. Zeker ook dankzij de toevoeging van fijnproeversnamen als Leif de Leeuw, Christone ‘Kingfish’ Ingram en Southern rockers Robert Jon & The Wreck, die trouwe lezers de afgelopen jaren al voorbij zagen komen in ons blad.

In samenwerking met de organisatie mogen we 3×2 dagkaarten weggeven voor Bospop 2024! Wil jij kans maken? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Bospop en laat ons weten op welke van de drie festivaldagen jij het liefst aanwezig zou willen zijn!

Foto John Fogerty: Willie Kerkhof