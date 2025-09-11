Arjen Anthony Lucassen – Songs No One Will Hear (recensie)

Drie decennia na zijn eerste rockopera weet Arjen Anthony Lucassen toch weer te verrassen

Wat zou je doen als bekend wordt dat de wereld over vijf maanden vergaat? Die vraag staat centraal op het conceptalbum dat Arjen Anthony Lucassen ditmaal onder eigen naam uitbrengt. Songs No One Will Hear beschrijft de reacties van de mensheid op het naderen van een allesverwoestende asteroïde. Het is een serieus thema dat echter ook een verrassend soort galgenhumor bij de maker opriep.

De gesproken bijdragen van Mike Mills lijken vooral een parodie op de oppervlakkige (social) media te zijn, terwijl Lucassen in Shaggathon het alom aanwezige hedonisme op de korrel neemt. Het is een frivool liedje vol ironie dat de sfeer verluchtigt zoals Queen dat ooit deed met stilistische uitstapjes. Een ander maatschappelijk verschijnsel gaat Lucassen te lijf in Goddamn Conspiracy, waarvan het folky begin herinnert aan Jethro Tull – een band die bekendstond om de bitterzoete observaties.

Lucassen zingt veel zelf en wordt op voortreffelijke wijze bijgestaan door gastvocalisten als Marcela Bovio, Robert Soeterboek en Floor Jansen. Allemaal bekende namen in zijn entourage. Ook in muzikaal opzicht is het weer een album zoals alleen hij dat kan maken: negen prachtig uitgevoerde topsongs, bij elkaar gehouden door een prikkelend thema. Dankzij de flinke dosis gitzwarte humor lukt het hem drie decennia na zijn eerste rockopera om toch weer te verrassen.

