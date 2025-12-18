Het beste van 2025 volgens Lust For Life (jaarlijstjes)

Op de redactie van Lust For Life heeft iedereen zijn of haar eigen expertise. Zo is Harry de Jong al jaren onze countrykenner, houdt Peter Bruyn ons op de hoogte van de betere alternatieve rock en kun je Robert Haagsma altijd wakker maken voor goede hardrock/metal. We vroegen deze en andere LFL-schrijvers naar hun favoriete platen van 2025 en uit verschillende lijstjes kun je concluderen dat dit het jaar was van relatief jonge acts als Rosalía en Geese. Maar hoewel ze in andere overzichten nog weleens vergeten worden, leverden ook o.a. Jason Isbell, Steven Wilson en Joe Bonamassa weer de hoge kwaliteit die we van ze gewend zijn. En wat te denken van oudgedienden als Sparks, Elton John, Van Morrison en Willie Nelson? Ook zij doen er nog toe, zo blijkt wel. Bekijk alle jaarlijstjes (plus de favoriete concerten en songs van de schrijvers) hieronder!

Martin Cuppens (hoofdredacteur)

Florence + The Machine – Everybody Scream Matt Berninger – Get Sunk Ólafur Arnalds & Talos – A Dawning Anna von Hausswolff – Iconoclasts Ethel Cain – Willoughby Tucker, I’ll Always Love You Rosalía – LUX Deftones – Private Music Perfume Genius – Glory Tom Smith – There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light Pulp – More.

Concert van het jaar: Nine Inch Nails in Ziggo Dome (29 juni)

Song van het jaar: Ethel Cain – Punish

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Dominique van der Geld (hoofdredacteur)

Jason Isbell – Foxes In The Snow Van Morrison – Remembering Now Brandi Carlile – Returning To Myself Little Feat – Strike Up The Band IQ – Dominion Mammoth – The End Margo Price – Hard Headed Woman D.K. Harrell – Talkin’ Heavy Young Gun Silver Fox – Pleasure Buddy Guy – Ain’t Done With The Blues

Concert van het jaar: Neil Young & The Chrome Hearts in het Stadspark, Groningen (1 juli)

Song van het jaar: Brandi Carlile & Elton John – The Rose Of Laura Nyro

Robert Haagsma (adjunct-hoofdredacteur)

The Bullfight – 81 Bedford St. Steven Wilson – The Overview Ghost – Skeletá Arjen Lucassen – Songs No One Will Hear Sleep Token – Even In Arcadia Dream Theater – Parasomnia Robert Plant With Suzi Dian – Saving Grace Deafheaven – Lonely People With Power Supersister – Nancy Never Knew Florence + The Machine – Everybody Scream

Concert van het jaar: Nine Inch Nails in Ziggo Dome (29 juni)

Song van het jaar: Robert Plant – It’s A Beautiful Day Today

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Jolien Eijsink (redacteur)

Dijon – Baby Bon Iver – Sable, Fable Curtis Harding – Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt Matt Berninger – Get Sunk Tom Smith – There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light Blood Orange – Essex Honey Caroline – Caroline 2 Sault – Ten Foxwarren – 2 Alabaster DePlume – A Blade Because A Blade Is Whole

Concert van het jaar: Warhaus in Amsterdamse Bos (7 augustus)

Song van het jaar: Dijon – Yamaha

Inge van Nimwegen (schrijver)

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS Jason Isbell – Foxes In The Snow The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die – Dreams Of Being Dust The Last Dinner Party – From The Pyre Folk Bitch Trio – Now Would Be A Good Time Scowl – Are We All Angels Arm’s Length – There’s A Whole World Out There Lambrini Girls – Who Let The Dogs Out Black Country, New Road – Forever Howlong Froukje & S10 – Frok En Stien (ep)

Concert van het jaar: Everything Everything in Paradiso (09-11)

Song van het jaar: State Power – Spiritual Dead End (feat. David Achter de Molen)

Esmee de Gooyer (schrijver)

Sudan Archives – The BPM Anna von Hausswolff – Iconoclasts Oklou – Choke Enough Rosalía – LUX CMAT – EURO-COUNTRY Little Simz – Lotus Maruja – Pain To Power Lily Allen – West End Girl FKA twigs – Eusexua yeule – Evangelic Girl Is A Gun

Concert van het jaar: TV On The Radio op Best Kept Secret

Song van het jaar: CMAT – EURO-COUNTRY

Sven Bersee (schrijver)

Geese – Getting Killed Rosalía – LUX McKinley Dixon – Magic, Alive! Quadeca – Vanisher, Horizon Scraper Anna von Hausswolff – Iconoclasts King Gizzard & The Lizard Wizard – Phantom Island Little Simz – Lotus Huremic – Seeking Darkness Maruja – Pain To Power Natalia Lafourcade – Cancionera

Concert van het jaar: Magdalena Bay op Best Kept Secret (15 juni)

Song van het jaar: Rosalía – Berghain (feat. Björk & Yves Tumor)

Harry de Jong (schrijver)

Joe Bonamassa – Breakthrough Alison Krauss & Union Station – Arcadia Willie Nelson – Oh What A Beautiful World Taj Mahal & Keb’ Mo’ – Room On The Porch Heather Nova – Breath And Air George Winston – Beloved/A Celebration Of Professor Longhair Matt Andersen – The Hammer & The Rose Danny Vera – The Way Home Joshua Singleton – The Promised Land Yorick van Norden – Do It Now

Concert van het jaar: Robert Cray op het Holland International Blues Festival (20 juni)

Song van het jaar: Willie Nelson & Rodney Crowell – Oh What A Beautiful World

Peter Bruyn (schrijver)

Caroline – Caroline 2 The Ex – If Your Mirror Breaks Minko – Minko Dorpsstraat 3 – Staal Op Staal Neil Young & The Chrome Hearts – Talkin To The Trees The Saints – Long March Through The Jazz Age The Ambush Party – Weer Een Dag Voorbij Zea & Drumband Hallelujah Makkum – In Lichem Fol Beloften Long Fling – Long Fling Yorick van Norden – Do It Now

Concert van het jaar: The Waterboys in Phil, Haarlem (15 november)

Song van het jaar: Neil Young & The Chrome Hearts – Let’s Roll Again

Stefan Sjoers (schrijver)

Elton John & Brandi Carlile – Who Believes In Angels? Miley Cyrus – Something Beautiful Franz Ferdinand – The Human Fear Suede – Antidepressants Sparks – MAD! Nino de Angelo – Irgendwann Im Leben Herman van Veen – Plus Pulp – More The Darkness – Dreams On Toast S10 – Mijn Haren Ruiken Naar Vuur

Concert van het jaar: Johnny Marr in TivoliVredenburg (25 oktober)

Song van het jaar: Lily Allen – Pussy Palace

Elysa van der Ven (schrijver)

Florence + The Machine – Everybody Scream Little Simz – Lotus Perfume Genius – Glory Lily Allen – West End Girl FKA Twigs – EUSEXUA Lambrini Girls – Who Let The Dogs Out Rosalía – LUX Tyler, The Creator – Don’t Tap The Glass Wet Leg – Moisturizer Lorde – Virgin

Concert van het jaar: Linkin Park in GelreDome (26 juni)

Song van het jaar: Florence + The Machine – One Of The Greats

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

René van Duijnhoven (schrijver)

Temple Fang – Lifted From The Wind Khan – That Fair And Warlike Form // Return To Dust Birds Of Nazca – Pangaea Florence + The Machine – Everybody Scream Florist – Adrift Bask – The Turning Lacertilia – Transcend Aceves – Magnum Dopus Komatsu – A Breakfast For Champions Lorquin’s Admiral – Lorquin’s Admiral

Concert van het jaar: The Machine + Brant Bjork Trio + King Buffalo in Burgerweeshuis (27 juni)

Song van het jaar: The Elven – Shine

Kayleigh Mensinga (schrijver)

Sam Fender – People Watching White Lies – Night Light Ronnie Romero – Backbone Inhaler – Open Wide Tremonti – The End Will Show Us How Circa Waves – Death & Love Kensington – First Rodeo The Vices – Before It Might Be Gone Miles Kane – Sunlight In The Shadows The Kooks – Never/Know

Concert van het jaar: Sam Fender in London Stadium (6 juni)

Song van het jaar: Sam Fender – Tyrants

Orlando Ruiz de Fez (recensent)

Geese – Getting Killed Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS McKinley Dixon – Magic, Alive! Rosalía – LUX Milo J – La Vida Era Más Corta venturing – Ghostfolding Ryan Davis & The Roadhouse Band – New Threads From The South Maruja – Pain To Power Tom Skinner – Kaleidoscopic Visions Squid – Cowards

Concert van het jaar: Maruja in Tolhuistuin, Amsterdam (21 november)

Song van het jaar: Milo J – Bajo De La Piel

Herman van der Horst (recensent)

Annie & The Caldwells – Can’t Lose My (Soul) Mavis Staples – Sad And Beautiful World The Delines – Mr. Luck & Ms. Doom Jason Isbell – Foxes In The Snow Margo Price – Hard Headed Woman James McMurtry – The Black Dog And The Wandering Boy Jeff Tweedy – Twilight Override Horsebath – Another Farewell Little Hat – Rockin’ This Joint Tonight Willie Watson – Willie Watson

Song van het jaar: James McMurtry – South Texas Lawman

Fabienne van Ingen (recensent)

Florence + The Machine – Everybody Scream Billie Marten – Dog Eared MIRADOR – MIRADOR Japanese Breakfast – For Melancholy Brunettes (& Sad Women) Ethel Cain – Willoughby Tucker, I’ll Always Love You Tamino – Every Dawn’s A Mountain SYML – Nobody Lives Here Black Country, New Road – Forever Howlong Big Thief – Double Infinity Matilda Mann – Roxwell

Concert van het jaar: MIRADOR in Tolhuistuin, Amsterdam (3 november)

Song van het jaar: Japanese Breakfast – Little Girl

Milou Ros (recensent)

Hayley Williams – Ego Death At A Bachelorette Party Sam Fender – People Watching Lorde – Virgin Audrey Hobert – Who’s The Clown? Ethel Cain – Willoughby Tucker, I’ll Always Love You Olivia Dean – The Art Of Loving The Last Dinner Party – From The Pyre Lucy Dacus – Forever Is A Feeling Wet Leg – Moisturizer Ethel Cain – Perverts

Concert van het jaar: Lorde in AFAS Live (24 november)

Song van het jaar: Hayley Williams – Parachute

Kasper Hermans (recensent)

FKA twigs – Eusexua The Vices – Before It Might Be Gone Heartworms – Glutton For Punishment Gouldie Boutilier – Goldie Boutilier Presents… Goldie Montana The Amazons – 21st Century Fiction The Slow Readers Club – Out Of A Dream My Baby – Echo Balu Brigada – Portal Black Foxxes – Black Foxxes Marble Sounds – Core Memory

Concert van het jaar: Steven Wilson in AFAS Live (22 mei)

Song van het jaar: Heartworms – Just To Ask A Dance