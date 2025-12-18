Het beste van 2025 volgens Lust For Life (jaarlijstjes)

Op de redactie van Lust For Life heeft iedereen zijn of haar eigen expertise. Zo is Harry de Jong al jaren onze countrykenner, houdt Peter Bruyn ons op de hoogte van de betere alternatieve rock en kun je Robert Haagsma altijd wakker maken voor goede hardrock/metal. We vroegen deze en andere LFL-schrijvers naar hun favoriete platen van 2025 en uit verschillende lijstjes kun je concluderen dat dit het jaar was van relatief jonge acts als Rosalía en Geese. Maar hoewel ze in andere overzichten nog weleens vergeten worden, leverden ook o.a. Jason Isbell, Steven Wilson en Joe Bonamassa weer de hoge kwaliteit die we van ze gewend zijn. En wat te denken van oudgedienden als Sparks, Elton John, Van Morrison en Willie Nelson? Ook zij doen er nog toe, zo blijkt wel. Bekijk alle jaarlijstjes (plus de favoriete concerten en songs van de schrijvers) hieronder!
Martin Cuppens (hoofdredacteur)
- Florence + The Machine – Everybody Scream
- Matt Berninger – Get Sunk
- Ólafur Arnalds & Talos – A Dawning
- Anna von Hausswolff – Iconoclasts
- Ethel Cain – Willoughby Tucker, I’ll Always Love You
- Rosalía – LUX
- Deftones – Private Music
- Perfume Genius – Glory
- Tom Smith – There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light
- Pulp – More.
Concert van het jaar: Nine Inch Nails in Ziggo Dome (29 juni)
Song van het jaar: Ethel Cain – Punish
Dominique van der Geld (hoofdredacteur)
- Jason Isbell – Foxes In The Snow
- Van Morrison – Remembering Now
- Brandi Carlile – Returning To Myself
- Little Feat – Strike Up The Band
- IQ – Dominion
- Mammoth – The End
- Margo Price – Hard Headed Woman
- D.K. Harrell – Talkin’ Heavy
- Young Gun Silver Fox – Pleasure
- Buddy Guy – Ain’t Done With The Blues
Concert van het jaar: Neil Young & The Chrome Hearts in het Stadspark, Groningen (1 juli)
Song van het jaar: Brandi Carlile & Elton John – The Rose Of Laura Nyro
Robert Haagsma (adjunct-hoofdredacteur)
- The Bullfight – 81 Bedford St.
- Steven Wilson – The Overview
- Ghost – Skeletá
- Arjen Lucassen – Songs No One Will Hear
- Sleep Token – Even In Arcadia
- Dream Theater – Parasomnia
- Robert Plant With Suzi Dian – Saving Grace
- Deafheaven – Lonely People With Power
- Supersister – Nancy Never Knew
- Florence + The Machine – Everybody Scream
Concert van het jaar: Nine Inch Nails in Ziggo Dome (29 juni)
Song van het jaar: Robert Plant – It’s A Beautiful Day Today
Jolien Eijsink (redacteur)
- Dijon – Baby
- Bon Iver – Sable, Fable
- Curtis Harding – Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt
- Matt Berninger – Get Sunk
- Tom Smith – There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light
- Blood Orange – Essex Honey
- Caroline – Caroline 2
- Sault – Ten
- Foxwarren – 2
- Alabaster DePlume – A Blade Because A Blade Is Whole
Concert van het jaar: Warhaus in Amsterdamse Bos (7 augustus)
Song van het jaar: Dijon – Yamaha
Inge van Nimwegen (schrijver)
- Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- Jason Isbell – Foxes In The Snow
- The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die – Dreams Of Being Dust
- The Last Dinner Party – From The Pyre
- Folk Bitch Trio – Now Would Be A Good Time
- Scowl – Are We All Angels
- Arm’s Length – There’s A Whole World Out There
- Lambrini Girls – Who Let The Dogs Out
- Black Country, New Road – Forever Howlong
- Froukje & S10 – Frok En Stien (ep)
Concert van het jaar: Everything Everything in Paradiso (09-11)
Song van het jaar: State Power – Spiritual Dead End (feat. David Achter de Molen)
Esmee de Gooyer (schrijver)
- Sudan Archives – The BPM
- Anna von Hausswolff – Iconoclasts
- Oklou – Choke Enough
- Rosalía – LUX
- CMAT – EURO-COUNTRY
- Little Simz – Lotus
- Maruja – Pain To Power
- Lily Allen – West End Girl
- FKA twigs – Eusexua
- yeule – Evangelic Girl Is A Gun
Concert van het jaar: TV On The Radio op Best Kept Secret
Song van het jaar: CMAT – EURO-COUNTRY
Sven Bersee (schrijver)
- Geese – Getting Killed
- Rosalía – LUX
- McKinley Dixon – Magic, Alive!
- Quadeca – Vanisher, Horizon Scraper
- Anna von Hausswolff – Iconoclasts
- King Gizzard & The Lizard Wizard – Phantom Island
- Little Simz – Lotus
- Huremic – Seeking Darkness
- Maruja – Pain To Power
- Natalia Lafourcade – Cancionera
Concert van het jaar: Magdalena Bay op Best Kept Secret (15 juni)
Song van het jaar: Rosalía – Berghain (feat. Björk & Yves Tumor)
Harry de Jong (schrijver)
- Joe Bonamassa – Breakthrough
- Alison Krauss & Union Station – Arcadia
- Willie Nelson – Oh What A Beautiful World
- Taj Mahal & Keb’ Mo’ – Room On The Porch
- Heather Nova – Breath And Air
- George Winston – Beloved/A Celebration Of Professor Longhair
- Matt Andersen – The Hammer & The Rose
- Danny Vera – The Way Home
- Joshua Singleton – The Promised Land
- Yorick van Norden – Do It Now
Concert van het jaar: Robert Cray op het Holland International Blues Festival (20 juni)
Song van het jaar: Willie Nelson & Rodney Crowell – Oh What A Beautiful World
Peter Bruyn (schrijver)
- Caroline – Caroline 2
- The Ex – If Your Mirror Breaks
- Minko – Minko
- Dorpsstraat 3 – Staal Op Staal
- Neil Young & The Chrome Hearts – Talkin To The Trees
- The Saints – Long March Through The Jazz Age
- The Ambush Party – Weer Een Dag Voorbij
- Zea & Drumband Hallelujah Makkum – In Lichem Fol Beloften
- Long Fling – Long Fling
- Yorick van Norden – Do It Now
Concert van het jaar: The Waterboys in Phil, Haarlem (15 november)
Song van het jaar: Neil Young & The Chrome Hearts – Let’s Roll Again
Stefan Sjoers (schrijver)
- Elton John & Brandi Carlile – Who Believes In Angels?
- Miley Cyrus – Something Beautiful
- Franz Ferdinand – The Human Fear
- Suede – Antidepressants
- Sparks – MAD!
- Nino de Angelo – Irgendwann Im Leben
- Herman van Veen – Plus
- Pulp – More
- The Darkness – Dreams On Toast
- S10 – Mijn Haren Ruiken Naar Vuur
Concert van het jaar: Johnny Marr in TivoliVredenburg (25 oktober)
Song van het jaar: Lily Allen – Pussy Palace
Elysa van der Ven (schrijver)
- Florence + The Machine – Everybody Scream
- Little Simz – Lotus
- Perfume Genius – Glory
- Lily Allen – West End Girl
- FKA Twigs – EUSEXUA
- Lambrini Girls – Who Let The Dogs Out
- Rosalía – LUX
- Tyler, The Creator – Don’t Tap The Glass
- Wet Leg – Moisturizer
- Lorde – Virgin
Concert van het jaar: Linkin Park in GelreDome (26 juni)
Song van het jaar: Florence + The Machine – One Of The Greats
René van Duijnhoven (schrijver)
- Temple Fang – Lifted From The Wind
- Khan – That Fair And Warlike Form // Return To Dust
- Birds Of Nazca – Pangaea
- Florence + The Machine – Everybody Scream
- Florist – Adrift
- Bask – The Turning
- Lacertilia – Transcend
- Aceves – Magnum Dopus
- Komatsu – A Breakfast For Champions
- Lorquin’s Admiral – Lorquin’s Admiral
Concert van het jaar: The Machine + Brant Bjork Trio + King Buffalo in Burgerweeshuis (27 juni)
Song van het jaar: The Elven – Shine
Kayleigh Mensinga (schrijver)
- Sam Fender – People Watching
- White Lies – Night Light
- Ronnie Romero – Backbone
- Inhaler – Open Wide
- Tremonti – The End Will Show Us How
- Circa Waves – Death & Love
- Kensington – First Rodeo
- The Vices – Before It Might Be Gone
- Miles Kane – Sunlight In The Shadows
- The Kooks – Never/Know
Concert van het jaar: Sam Fender in London Stadium (6 juni)
Song van het jaar: Sam Fender – Tyrants
Orlando Ruiz de Fez (recensent)
- Geese – Getting Killed
- Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- McKinley Dixon – Magic, Alive!
- Rosalía – LUX
- Milo J – La Vida Era Más Corta
- venturing – Ghostfolding
- Ryan Davis & The Roadhouse Band – New Threads From The South
- Maruja – Pain To Power
- Tom Skinner – Kaleidoscopic Visions
- Squid – Cowards
Concert van het jaar: Maruja in Tolhuistuin, Amsterdam (21 november)
Song van het jaar: Milo J – Bajo De La Piel
Herman van der Horst (recensent)
- Annie & The Caldwells – Can’t Lose My (Soul)
- Mavis Staples – Sad And Beautiful World
- The Delines – Mr. Luck & Ms. Doom
- Jason Isbell – Foxes In The Snow
- Margo Price – Hard Headed Woman
- James McMurtry – The Black Dog And The Wandering Boy
- Jeff Tweedy – Twilight Override
- Horsebath – Another Farewell
- Little Hat – Rockin’ This Joint Tonight
- Willie Watson – Willie Watson
Song van het jaar: James McMurtry – South Texas Lawman
Fabienne van Ingen (recensent)
- Florence + The Machine – Everybody Scream
- Billie Marten – Dog Eared
- MIRADOR – MIRADOR
- Japanese Breakfast – For Melancholy Brunettes (& Sad Women)
- Ethel Cain – Willoughby Tucker, I’ll Always Love You
- Tamino – Every Dawn’s A Mountain
- SYML – Nobody Lives Here
- Black Country, New Road – Forever Howlong
- Big Thief – Double Infinity
- Matilda Mann – Roxwell
Concert van het jaar: MIRADOR in Tolhuistuin, Amsterdam (3 november)
Song van het jaar: Japanese Breakfast – Little Girl
Milou Ros (recensent)
- Hayley Williams – Ego Death At A Bachelorette Party
- Sam Fender – People Watching
- Lorde – Virgin
- Audrey Hobert – Who’s The Clown?
- Ethel Cain – Willoughby Tucker, I’ll Always Love You
- Olivia Dean – The Art Of Loving
- The Last Dinner Party – From The Pyre
- Lucy Dacus – Forever Is A Feeling
- Wet Leg – Moisturizer
- Ethel Cain – Perverts
Concert van het jaar: Lorde in AFAS Live (24 november)
Song van het jaar: Hayley Williams – Parachute
Kasper Hermans (recensent)
- FKA twigs – Eusexua
- The Vices – Before It Might Be Gone
- Heartworms – Glutton For Punishment
- Gouldie Boutilier – Goldie Boutilier Presents… Goldie Montana
- The Amazons – 21st Century Fiction
- The Slow Readers Club – Out Of A Dream
- My Baby – Echo
- Balu Brigada – Portal
- Black Foxxes – Black Foxxes
- Marble Sounds – Core Memory
Concert van het jaar: Steven Wilson in AFAS Live (22 mei)
Song van het jaar: Heartworms – Just To Ask A Dance
0 Reacties