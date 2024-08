Korn in AFAS Live (live-recensie)

Nu metal is al jaren morsdood, maar Korn – destijds een van de vaandeldragers van dit zo vaak verguisde genre – laat in AFAS Live zien nog steeds springlevend te zijn. Dat komt vooral omdat deze band simpelweg véél meer goede nummers heeft dan de genregenoten van weleer, en omdat de overweldigende sound van Korn nog steeds als een huis overeind staat.

In AFAS Live zit de sfeer er vanaf het eerste nummer dan ook meteen in. De combinatie van lompe logge grooves met meezingbare melodieën blijkt ook anno 2024 nog uitermate effectief. Korn knalt als tweede nummer op de setlist meteen een van de favorieten de zaal in: Here To Stay uit 2002, dat 22 jaar later erg toepasselijk blijkt. Het is wel opvallend dat de échte krakers, en daar heeft Korn er een halve setlist vol van, stuk voor stuk meer dan twintig jaar oud zijn.

Die krakers zijn ook allemaal opgenomen voordat drummer Ray Luzier eind 2007 bij de band kwam en voordat gitarist Brian “Head” Welch in 2005 tijdelijk de band verliet om zich helemaal aan de Heer te wijden. Welch is alweer elf jaar terug op het oude nest en samen met medegitarist James “Munky” Shaffer staat hij continu diep voorovergebogen met zijn lange dreads te headbangen. Intussen brult frontman Jonathan Davis als vanouds zijn demonen van zich af terwijl hij zich vastklampt aan zijn door H.R. Giger ontworpen microfoonstandaard in Alien-stijl.

Enthousiaste vervanger

De meest energieke én enthousiaste muzikant op het podium is echter ironisch genoeg ook meteen de enige die geen officieel bandlid is: de van Suicidal Tendencies afkomstige bassist Ra Díaz fungeert alweer drie jaar als vervanger van Reginald “Fieldy” Arvizu, die voor onbepaalde tijd om onduidelijke redenen de band heeft verlaten. Díaz geniet volop, met een grijns als die van een jochie dat met het voetbalteam van zijn grote broer mee mag spelen.

Daarnaast is deze zwaarlijvige Zuid-Amerikaan nog een sympathieke kerel ook: toen hij voorafgaand aan het concert twee Colombiaanse fans tegenkwam die geen kaartje konden krijgen omdat het concert uitverkocht was, zette hij beiden meteen op de gastenlijst. Díaz is trouwens bij Suicidal Tendencies vervangen door Tye Trujillo, zoon van Metallica-bassist Robert Trujillo (die in de hoogtijdagen van Suicidal Tendencies deze band naar een hoger niveau baste). Diezelfde piepjonge Trujillo Junior heeft in 2017 zelf ook een tijdje Fieldy vervangen bij Korn, toen Tye pas twaalf jaar oud was – en dus eigenlijk te jong om zelfs maar naar Korn-nummers te luisteren, laat staan ze live te spelen met de band zelf!

Wat doet dat hek voor het podium?

Achter het podium zijn kleurrijke projecties te zien, veelal van surrealistische berglandschappen, maar ook voor het podium hangt een hek waarop deze afbeeldingen worden geprojecteerd. Zolang dit hek boven de band hangt, maakt het niet uit. Maar tijdens meerdere nummers daalt het hekwerk op het podium neer, waardoor je als toeschouwer het gevoel krijgt dat je per ongeluk een ‘Mogelijk Beperkt Zicht’-kaartje hebt gekocht.

En dat terwijl een Korn-ticket toch al aan de prijs is tegenwoordig: twee jaar geleden kostte een kaartje voor deze band in AFAS Live nog 67 euro, dit keer moesten de fans 88 euro neertellen. Dat is wel fors voor een concert van exact tachtig minuten, waar dan ook nog drie intermezzo’s in zitten: eerst een minutenlange drumsolo vroeg in de set, wat later een al net zo lang instrumentaal basriedeltje en vervolgens ook nog een fikse pauze tussen de reguliere set en de toegift. Wellicht dat Jonathan Davis tussendoor steeds even aan het zuurstof moet, maar vier minuten wachten voordat de band terugkeert op het podium is aan de lange kant.

“GO!!!”

Die toegift begint met Davis die op de doedelzak Shoots And Ladders inzet, de welbekende Korn-kinderversjesmedley die om onduidelijke redenen wordt afgesloten met het ‘Landmine!’-stukje uit Metallica’s One. De band sluit vervolgens af met zijn grootste hit Freak On A Leash en geheel volgens verwachting is de brug van dit nummer het hoogtepunt van het concert. Nadat Davis een halve minuut als een Tasmanian Devil staat te grommen en de band zich inhoudt, brult hij ‘GO!!!’, waarna band en publiek ontploffen. Een knallende afsluiter van een kort Korn-concert dat ondanks enkele kanttekeningen toch absoluut aan de verwachtingen voldoet.

Korn in AFAS Live, Amsterdam

Gezien op zondag 4 augustus 2024

Foto’s door Tiffany Peters

Meer lezen over Korn? In Lust For Life 118 vind je een interview met de band!