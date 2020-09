24 Karat Gold: The Concert van Stevie Nicks in oktober te zien in de bioscoop

Stevie Nicks is op 21 en 25 oktober op het grote doek te bewonderen. In de concertfilm 24 Karat Gold: The Concert, die alleen op deze twee dagen in geselecteerde bioscopen draait, komen zowel solohits als klassiekers uit het Fleetwood Mac-oeuvre voorbij. Later in de maand volgt ook een cd- en vinylrelease.

De opnames voor de concertfilm werden gemaakt tijdens Nicks’ succesvolle 24 Karat Gold Tour in 2017. Naar eigen zeggen is het de favoriete reeks concerten die de zangeres tot nu toe heeft gegeven: “Niet alleen zong ik de nummers, maar ik kon voor het eerst ook de verhalen erachter vertellen”, meldt ze in een persbericht. “Ik vind het geweldig dat ik nu de kans heb om dit concert te delen met mijn fans.” Tijdens de shows zong Nicks naast Fleetwood Mac-krakers als Rhiannon en solohits als Edge Of Seventeen ook verschillende minder bekende fanfavorieten, waaronder Crying In The Night.

Stevie Nicks behoort tot een klein gezelschap muzieklegendes – met verder o.a. Michael Jackson, Paul McCartney en Lou Reed – met twee inhuldigingen in de Rock & Roll Hall Of Fame. In 1998 kreeg ze er een plek als lid van Fleetwood Mac en vorig jaar werd ze nogmaals geëerd, maar dan voor haar werk als soloartiest. In hetzelfde jaar was ze samen met haar collega’s van Fleetwood Mac ook headliner van Pinkpop.

Kaarten voor de bioscoopvertoningen van 24 Karat Gold: The Concert zijn vanaf 23 september hier te bestellen. Op 30 oktober verschijnt ook een live-album op cd en lp, met daarop zeventien nummers.

Foto: Megin Zondervan

