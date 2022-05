Andy Fletcher (60) van Depeche Mode overleden

Depeche Mode-toetsenist Andy Fletcher is overleden, zo hebben de overgebleven leden vandaag bekendgemaakt. De Britse muzikant was een van de oprichters van de band die wereldsuccessen scoorde met onder meer Just Can’t Get Enough en Personal Jesus.

Fletcher richt de groep in 1980 op met Martin Gore en Vince Clarke (die een jaar later overigens alweer vertrekt). Al snel voegt ook zanger Dave Gahan zich bij Depeche Mode en vanaf de tweede single New Life (1981) scoren de mannen de ene na de andere hit. Met albums als Music For The Masses en Violator blijkt de elektronische band van grote invloed op latere acts als Nine Inch Nails, Muse en Arcade Fire. Niet voor niets wordt Depeche Mode in 2020 ingehuldigd in de Rock & Roll Hall Of Fame.

Depeche Mode werkt ook lange tijd samen met de Nederlandse fotograaf en regisseur Anton Corbijn. Daarover vertelt Fletcher in 2017 aan Lust For Life: “Anton was een van de eersten die de humor in Depeche Mode herkende. We werden altijd gezien als een serieuze band, maar wij hebben ook onze goed verstopte grapjes. Anton weet dat altijd heel knap tot uiting te brengen in bewegend beeld. Hij heeft een donker soort humor en dat kun je van ons ook wel stellen.”

Belangrijk maar bescheiden

Hoewel het bestaan van Depeche Mode mede te danken is aan Fletcher, geeft hij zelf nooit hoog op van zijn eigen rol in de groep (‘I bum around’, aldus de toetsenist in de documentaire 101). In 2017 verschijnt het laatste studioalbum waarop hij nog te horen is: Spirit. Een jaar later speelt Depeche Mode voor het laatst met Fletcher in Nederland tijdens een show in Ziggo Dome, Amsterdam.

De band schrijft in een verklaring op social media: “We zijn geschokt en gevuld met overweldigend verdriet door het vroegtijdige overlijden van onze goede vriend, familielid en bandmaat Andy ‘Fletch’ Fletcher. Hij had een hart van goud en was er altijd voor je als je behoefte had aan steun, een leuk gesprek, humor of een koud biertje.”

Andy Fletcher is zestig jaar geworden.

Foto Depeche Mode in Ziggo Dome (2017): Mitchell Giebels