Brian May, Steve Vai, Nuno Bettencourt e.a. spelen Bohemian Rhapsody

Van The Muppets tot rapper Kanye West: de Queen-klassieker Bohemian Rhapsody is door de jaren heen op de meest uiteenlopende manieren gecoverd. Extreme-gitarist Nuno Bettencourt maakte een wel heel bijzondere instrumentale versie, waarvoor hij werd bijgestaan door collega-virtuozen als Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde en… Brian May!

De Bohemian Rhapsody-cover maakte deel uit van het programma At Home And Social With Nuno Bettencourt & Friends van AXS TV. Met deze uitzending werd geld ingezameld voor de zalen en crewleden die inkomsten mislopen door de coronacrisis. Voor zijn volledig instrumentale arrangement van de Queen-hit schakelde de Extreme-gitarist hulp in van enkele vrienden met wie hij eerder al onder de naam Generation Axe toerde: Steve Vai, Zakk Wylde (Black Label Society), Tosin Abasi (Animals As Leaders) en Yngwie Malmsteen.

Daar bleef het echter niet bij, want Queen-gitarist Brian May bleek bereid om zijn legendarische Bohemian Rhapsody-solo nog eens in te spelen. Ook hij is een oude bekende van Bettencourt. Zo speelde Extreme in 1992 tijdens The Freddie Mercury Tribute Concert in Wembley Stadium. “Dat optreden was een droom die uitkwam”, vertelde Bettencourt eerder aan Lust For Life. “Naast enkele losse nummers besloten we een Queen-medley te spelen, waar niet iedereen blij mee was. Queen was boos, de televisieomroep was boos, iederéén was boos, maar dat maakte ons geen fuck uit. We waren daar om Freddies leven te vieren en wij gaven de fans wat ze echt wilden. Naar mijn gevoel waren we toen in onze puurste vorm en deden we het om de juiste redenen. Die dag brachten we een ode aan Freddie, en dat deden we beter dan de overgebleven leden van Queen en hun gasten.”

Bekijk en beluister de gitaarversie van Bohemian Rhapsody hieronder.

Foto: Kim Balster

Queen + Adam Lambert in Ziggo Dome, 13 november 2017