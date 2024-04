Bekijk de videoclip van David Gilmours nieuwe single The Piper’s Call (nieuws)

The Piper’s Call is de nieuwe single van Pink Floyd-gitarist David Gilmour. Het nummer staat op zijn eerste soloalbum in negen jaar, dat op 6 september verschijnt. Bekijk de videoclip van dit eerste voorproefje hieronder!

Luck And Strange is het vijfde soloalbum van de 78-jarige gitarist/zanger en zijn eerste sinds Rattle That Lock uit 2015. Gilmour produceerde de plaat samen met Charlie Andrew (bekend van zijn werk met o.a. alt-J) en schakelde de hulp in van enkele oude bekenden, onder wie bassist Guy Pratt en toetsenist Roger Eno. Ook is Pink Floyd-toetsenist Richard Wright te horen, in opnames die een jaar voor zijn overlijden in 2008 gemaakt zijn.

Hoewel Gilmour nu voor het eerst in negen jaar een soloalbum uitbrengt, heeft hij in de tussentijd niet stilgezeten. Zo verscheen in 2017 de liveplaat Live At Pompeii en verraste hij in april 2022 met een nieuw Pink Floyd-nummer: Hey Hey Rise Up, een steunbetuiging aan Oekraïne. Ook werkte de Brit onlangs mee aan een liefdadigheidssingle van Mark Knopfler, waar tientallen gitaarlegendes op te horen zijn.

Over zijn nieuwe single zegt Gilmour in een persbericht dat de tekst gaat over ouder worden en sterfelijkheid. “Tijdens de lockdowns hebben we veel tijd besteed aan het praten over dit soort dingen”, aldus de gitarist. De videoclip van The Piper’s Call is zojuist online gegaan en kun je hieronder bekijken!

Foto: Mitchell Giebels

David Gilmour in Tienen (België), 27 juli 2016