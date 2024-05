Eerste nummer van nieuw Deep Purple-album te beluisteren (nieuws)

Het eerste voorproefje van het komende Deep Purple-album =1 is nu te beluisteren. Deze 23ste studioplaat van de legendarische hardrockgroep is de eerste met gitarist Simon McBride, die in 2022 Steve Morse opvolgde. =1 verschijnt op 19 juli.

Portable Door, zoals de titel van het eerste vrijgegeven nummer van =1 luidt, roept herinneringen op aan de Deep Purple-klassieker Pictures Of Home. Oudgedienden Ian Gillan (zang), Roger Glover (bas) en Ian Paice (drums) maken nog altijd deel uit van de band, maar het zijn hier vooral gitarist Simon McBride en toetsenist Don Airey die schitteren met hun solo’s op de nieuwe single. Later vandaag verschijnt ook de videoclip van Portable Door.

=1 is het eerste album met eigen composities sinds Whoosh! (2020). In 2021 maakte de band nog Turning To Crime, een plaat met uitsluitend covers. Zo werden songs van o.a. Cream, Little Feat, Fleetwood Mac en Bob Dylan in een Deep Purple-jasje gegoten. =1 is net als de vier voorgangers geproduceerd door Bob Ezrin (o.a. Alice Cooper, KISS). In een persbericht melden de mannen dat Deep Purple altijd al meer was dan alleen de bandleden: “De enigmatische titel staat symbool voor het idee dat in een wereld die steeds complexer wordt, alles uiteindelijk wordt vereenvoudigd tot één enkele, verenigde essentie: alles is gelijk aan één.”

Onlangs verscheen een heruitgave van het klassieke Deep Purple-album Machine Head uit 1972, met een nieuwe mix van Frank Zappa’s zoon Dweezil. In Lust For Life 139 lees je een uitgebreide coverstory over de turbulente ontstaansgeschiedenis van die plaat.

Deep Purple treedt dit jaar ook weer op in Europa: in juni staat de band op Graspop in België en op 29 oktober brengt de =1 More Time Tour de heren naar de Ziggo Dome, met Jefferson Starship als ‘special guest’.

Foto: Ans van Heck