Nieuwe single van Noel Gallagher’s High Flying Birds te beluisteren

Het is inmiddels tien jaar geleden dat het debuut van Noel Gallagher’s High Flying Birds verscheen en dat is reden voor de frontman om terug te blikken op het afgelopen decennium. De compilatie Back The Way We Came: Vol. 1 (2011-2021) verschijnt op 11 juni en bevat naast eerdere hoogtepunten ook twee nieuwe songs. Beluister de single We’re On Our Way Now hieronder!

Gitarist/zanger Noel Gallagher richtte zijn High Flying Birds in 2009 op, nadat zijn vorige band Oasis uit elkaar viel. Het twee jaar later verschenen titelloze debuutalbum bleek meteen een groot succes: in Engeland bereikte niet alleen deze plaat, maar ook de twee opvolgers de nummer 1-positie. Op Back The Way We Came: Vol. 1 staan nummers van de albums en ep’s die Noel Gallagher’s High Flying Birds in de afgelopen tien jaar uitbracht, aangevuld met twee nieuwe opnames: We’re On Our Way Now en Flying On The Ground.

Over de titel Back The Way We Came zegt Gallagher in een persbericht: “Het kwam ineens in me op toen ik ‘s middags aan de keukentafel zat. Ik vond de uitdrukking ‘back the way we came’ een geweldige titel en daarom staat er ook ‘Vol. 1’ achter: als er nog een tweede deel komt, ga ik geen andere titel meer bedenken!” Naast de standaarduitgave komt er ook een luxe 3cd-editie van de compilatie, met een bonusdisc vol demo’s, alternatieve versies en meer.

Documentaire Oasis

Ondertussen is er ook Oasis-nieuws. Noel Gallagher heeft namelijk een nieuwe documentaire over zijn oude band aangekondigd, waarin wordt stilgestaan bij twee concerten in Knebworth Park in augustus 1996. Maar liefst 280.000 fans zagen de Gallagher-broers toen in actie en de opnames daarvan verschijnen nu vanwege het vijfentwintigjarig jubileum van de shows, zo vertelde Noel aan BBC Radio 2.

Foto Noel Gallagher’s High Flying Birds op Best Kept Secret 2015: Willem Schalekamp