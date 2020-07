Pearl Jam sluit Pinkpop 2021 af

Pearl Jam komt volgend jaar naar Pinkpop. De organisatie maakte vandaag bekend dat de band het festival mag afsluiten. Eerder werden al twee andere grote acts bevestigd: ook Red Hot Chili Peppers en Twenty One Pilots reizen in juni 2021 af naar Landgraaf.

Pinkpop kon dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden. Op het affiche stonden onder andere headliners Post Malone, Guns N’ Roses en Red Hot Chili Peppers. Die laatste band treedt volgend jaar dus alsnog op tijdens het festival, maar inmiddels is duidelijk dat Guns N’ Roses (dat voor de eerste keer ooit op Pinkpop zou staan) geen deel uitmaakt van de nieuwe line-up. Wel werd onlangs al de komst van verschillende Nederlandse acts bevestigd, waaronder Kensington, Danny Vera, The Kik en Nona.

Voor Pearl Jam is Pinkpop natuurlijk bekend terrein. In 1992 gaf de band er een legendarische show, mede dankzij de sprong in het publiek van frontman van Eddie Vedder. In 2018 speelden de mannen voor het laatst in Landgraaf (lees hier ons verslag van die editie terug). Inmiddels heeft Pearl Jam ook weer een nieuw album toegevoegd aan het oeuvre: in maart verscheen het goed ontvangen Gigaton.

De 51e editie van Pinkpop vindt plaats op 18, 19 en 20 juni 2021. Het programma tot nu toe ziet er als volgt uit:

Vrijdag 18 juni

Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, Kensington, Frenna Deluxe, Ten Times A Million, Elle Hollis

Zaterdag 19 juni

Danny Vera, Joost, Nona

Zondag 20 juni

Pearl Jam, The Kik met orkest, Ares

Foto Pearl Jam op Pinkpop 2018: Mitchell Giebels