Bekijk de optredens van Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi en Foo Fighters in Celebrating America

Het zal niemand ontgaan zijn: gisteren is Joe Biden geïnaugureerd als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Later die dag startte de online show Celebrating America, waarin verschillende beroemde artiesten optraden. Beluister hieronder de nummers die Bruce Springsteen, Foo Fighters en Jon Bon Jovi ten gehore brachten!

Eerder op de dag mochten Lady Gaga, Jennifer Lopez en countrymuzikant Garth Brooks al zingen voor de nieuwe president. Nadat Biden de eed aflegde, ging Celebrating America van start, een all-star online show gepresenteerd door Hollywoodster Tom Hanks. Artiesten uit verschillende genres gaven acte de présence, onder wie John Legend, Katy Perry en Justin Timberlake. Het rockhoekje werd vertegenwoordigd door Bruce Springsteen, Foo Fighters en Jon Bon Jovi.

Bruce Springsteen

The Boss gaf het eerste optreden van Celebrating America bij het Lincoln Memorial. The E Street Band liet hij deze keer even thuis, om helemaal in zijn eentje een akoestisch Land Of Hope And Dreams te spelen. Het nummer verscheen twintig jaar geleden voor het eerst in een live-versie op Live In New York City. Een studio-uitvoering kun je vinden op het album Wrecking Ball (2012).

Jon Bon Jovi

De Bon Jovi-frontman zong een liefdevolle versie van George Harrisons optimistische Beatles-klassieker Here Comes The Sun. Dat de zanger en zijn medemuzikanten te zien waren met donkere wolken op de achtergrond, mocht de pret niet drukken…

Foo Fighters

Hoewel er volgende maand een nieuw album van Foo Fighters verschijnt, speelden Dave Grohl en de zijnen voor deze gelegenheid een oude favoriet: Times Like These, afkomstig van One By One (2002). Grohl droeg het nummer op aan Amerikaanse leraren die het het afgelopen jaar zwaar hadden, maar desondanks ‘met toewijding en creativiteit’ doorgingen met lesgeven.

Celebrating America was overigens niet het enige online evenement waarin Biden geëerd werd. Afgelopen zondag vond al het We Are The People-concert plaats, met o.a. Carole King, James Taylor, Cher, Barbra Streisand en Fall Out Boy.

Foto: Bon Jovi in Goffertpark 2019: Willie Kerkhof