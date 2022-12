John Fogerty, Beth Hart en meer naar Holland International Blues Festival

Het Holland International Blues Festival laat er geen gras over groeien. Het complete programma voor de zesde editie is in één keer bekendgemaakt. Onder meer Beth Hart, The Teskey Brothers en John Fogerty reizen af naar het Drentse Grolloo.

Andere interessante namen op het affiche zijn Christone ‘Kingfish’ Ingram, Joanne Shaw Taylor, Marc Broussard, Bette Smith en Blood Brothers. Tijdens de vorige editie waren grote acts als Danny Vera, DeWolff, Curtis Salgado en Walter Trout te bewonderen op het festival.

Tweede kans

Bluesfans kunnen zich opnieuw opmaken voor een optreden van de Amerikaanse singer-songwriter Beth Hart. Afgelopen editie zou ze de tweede dag afsluiten, maar ze trok zich op het laatste moment terug vanwege gezondheidsproblemen. Afgelopen week stond de zangeres uit Californië nog te schitteren in een uitverkochte Ziggo Dome, maar ze verliet na ongeveer anderhalf uur het podium vanwege een verkoudheid. Ook John Fogerty, voormalig zanger van Creedence Clearwater Revival krijgt weer een kans. Hij zou afgelopen editie ook komen, maar blies zijn volledige Europese tour af vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het Holland International Blues Festival in Grolloo vindt plaats op vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni. De kaartverkoop start op zaterdag 3 december om 10.00.

Het volledige programma:

Vrijdag 9 juni:

John Fogerty, The Teskey Brothers, Joanne Shaw Taylor, Bette Smith en Hearty Har

Zaterdag 10 juni:

Beth Hart, Christone ‘Kingfish’ Ingram, Marc Broussard, Blood Brothers feat Mike Zito & Albert Castiglia en Nikki Hill

Foto John Fogerty: Willie Kerkhof