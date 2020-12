Het beste van 2020 volgens Lust For Life

Lust For Life 107 ligt vanaf 23 december in de winkel en daarin kiezen onze medewerkers weer hun favoriete platen van 2020. Natuurlijk hebben zij in dit bizarre muziekjaar nog veel meer moois gehoord dan dat ene album. Daarom zetten we hun volledige lijstjes hieronder op een rij. Welke platen moet je volgens onze schrijvers beluisterd hebben? Je leest het hier!

Martin Cuppens (hoofdredacteur)

1. Matt Berninger – Serpentine Prison

2. Phoebe Bridgers – Punisher

3. Perfume Genius – Set My Heart On Fire Immediately

4. Bright Eyes – Down In The Weeds, Where The World Once Was

5. Emma Ruth Rundle & Thou – May Our Chambers Be Full

6. Bruce Springsteen – Letter To You

7. Myrkur – Folkesange

8. Arctic Monkeys – Live At The Royal Albert Hall

9. Fontaines D.C. – A Hero’s Death

10. Idles – Ultra Mono

Dominique van der Geld (hoofdredacteur)

1. Bob Dylan – Rough And Rowdy Ways

2. Steve Earle & The Dukes – Ghosts Of West Virginia

3. AC/DC – Power Up

4. Laura Marling – Song For Our Daughter

5. Bruce Springsteen – Letter To You

6. Jason Isbell & The 400 Unit – Reunions

7. Perfume Genius – Set My Heart On Fire Immediately

8. Don Bryant – You Make Me Feel

9. Lucinda Williams – Good Souls Better Angels

10. The Allman Betts Band – Bless Your Heart



Robert Haagsma (adjunct-hoofdredacteur)

1. Bob Dylan – Rough And Rowdy Ways

2. AC/DC – Power Up

3. Fiona Apple – Fetch The Bolt Cutters

4. Fleet Foxes – Shore

5. Bruce Springsteen – Letter To You

6. Joel Ross – Who Are You?

7. Spinvis – 7.6.9.6.

8. Deep Purple – Whoosh!

9. Rob de Nijs – ‘t Is Mooi Geweest

10. The Residents – Metal, Meat & Bone: The Songs Of Dyin’ Dog

Esmee de Gooyer (bureauredacteur)

1. Empress Of – I’m Your Empress Of

2. Fiona Apple – Fetch The Bolt Cutters

3. Róisín Murphy – Róisín Machine

4. Christine And The Queens – La Vita Nuova

5. Phoebe Bridgers – Punisher

6. Laura Marling – Song For Our Daughter

7. Perfume Genius – Set My Heart On Fire Immediately

8. Eefje de Visser – Bitterzoet

9. Georgia – Seeking Thrills

10. Jessie Ware – What’s Your Pleasure?

Jolien Eijsink (bureauredacteur)

1. Matt Berninger – Serpentine Prison

2. Kevin Morby – Sundowner

3. The Strokes – The New Abnormal

4. Arctic Monkeys – Live At The Royal Albert Hall

5. Gregory Porter – All Rise

6. Tame Impala – The Slow Rush

7. Andy Shauf – The Neon Skyline

8. Bob Dylan – Rough And Rowdy Ways

9. Fleet Foxes – Shore

10. Bruce Springsteen – Letter To You

Chris van Oostrom (schrijver)

1. Robert Jon & The Wreck – Last Light On The Highway

2. Rumer – Nashville Tears: The Songs Of Hugh Prestwood

3. The Psychedelic Furs – Made Of Rain

4. Ruston Kelly – Shape & Destroy

5. Voltage – It’s About Time

6. Gazpacho – Fireworker

7. Lanterns On The Lake – Spook The Herd

8. Steffen Morrison – Soul Revolution

9. Brian Fallon – Local Honey

10. Blue Öyster Cult – The Symbol Remains

Inge van Nimwegen (schrijver)

1. Taylor Swift – Folklore

2. Molchat Doma – Monument

3. Everything Everything – Re-Animator

4. Hayley Williams – Petals For Armor

5. Gorillaz – Song Machine, Season 1

6. The Strokes – The New Abnormal

7. Dua Lipa – Future Nostalgia

8. Perfume Genius – Set My Heart On Fire Immediately

9. Enter Shikari – Nothing Is True & Everything Is Possible

10. The Weeknd – After Hours

Peter Bruyn (schrijver)

1. Lewsberg – In This House

2. VanWyck – God Is In The Detour

3. Spinvis – 7.6.9.6.

4. The Industry – The Industry

5. Zea & Oscar Jan Hoogland – Summing

6. Polar Twins – Maybe The Moon

7. De Kift – Hoogriet

8. Plan Kruutntoone en Reinier van Houdt – Pas Maar Op Want Deze Tas Is Van Zorro (…En Zorro Houdt Van Mij)

9. Oorbeek – Kavel

10. Bob Dylan – Rough And Rowdy Ways

Sven Bersee (schrijver)

1. Natalia Lafourcade – Un Canto Por México, Vol. 1

2. King Gizzard & The Lizard Wizard – K.G.

3. The Weeknd – After Hours

4. Sturgill Simpson – Cuttin’ Grass Vol. 1: The Butcher Shoppe Sessions

5. María José Llergo – Sanación

6. Waxahatchee – Saint Cloud

7. Bonny Light Horseman – Bonny Light Horseman

8. Eefje de Visser – Bitterzoet

9. De Kift – Hoogriet

10. Fleet Foxes – Shore

Elysa van der Ven (schrijver)

1. Avatar – Hunter Gatherer

2. Dool – Summerland

3. Sevdaliza – Shabrang

4. Porridge Radio – Every Bad

5. Perfume Genius – Set My Heart On Fire Immediately

6. Lady Gaga – Chromatica

7. Matt Berninger – Serpentine Prison

8. Eefje de Visser – Bitterzoet

9. Christine And The Queens – La Vita Nuova

10. Nada Surf – Never Not Together

René van Duijnhoven (schrijver)

1. Psychlona – Venus Skytrip

2. Honeybone – Spheres

3. I Saw The Deep – Vimana

4. Black Rainbows – Cosmic Ritual Supertrip

5. Kayleth – 2020 Back To Earth

6. Lowrider – Refractions

7. Elden – Nostromo

8. Arcadian Child – Protopsycho

9. Geezer – Groovy

10. Phe – Glooming Dawn

Godfried Nevels (schrijver)

1. Bruce Springsteen – Letter To You

2. Chris Stapleton – Starting Over

3. Thelonious Monster – Oh That Monster

4. Pearl Jam – Gigaton

5. Neil Young – Homegrown

Marck van Dongen (vormgever)

1. Charley Crockett – Welcome To Hard Times

2. Sturgill Simpson – Cuttin’ Grass Vol. 1: The Butcher Shoppe Sessions

3. Colter Wall – Western Swing & Waltzes And Other Punchy Songs

4. Tyler Childers – Long Violent History

5. Nathaniel Rateliff – And It’s Still Alright

6. John Moreland – LP5

7. X Raiders – Weltschmerz ’89

8. Georgia – Seeking Thrills

9. DakhaBrakha – Alambari

10. Ludwig Göransson – The Mandalorian: Season 2 – Vol. 1 (Chapters 9-12) (Original Score)

Fred Hubers (eindredacteur)

1. De Niemanders – De Niemanders

2. Pokey LaFarge – Rock Bottom Rhapsody

3. Bob Dylan – Rough And Rowdy Ways

4. Fleet Foxes – Shore

5. Thurston Moore – By The Fire

6. Einstürzende Neubauten – Alles In Allem

7. Idles – Ultra Mono

8. Lewsberg – In This House

9. Apneu – Silvester

10. Brian Eno – Rams (Original Soundtrack Album)

Stefan Sjoers (schrijver)

1. The Weeknd – After Hours

2. Nick Cave – Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace

3. Joachim Witt – Rübezahls Rückkehr

4. Sparks – A Steady Drip, Drip, Drip

5. Rufus Wainwright – Unfollow The Rules

6. Bob Dylan – Rough And Rowdy Ways

7. Jack Poels – Blauwe Vear

8. Rustin Man – Clockdust

9. Pet Shop Boys – Hotspot

10. Dua Lipa – Future Nostalgia

Milou Ros (schrijver)

1. Taylor Swift – Folklore

2. Phoebe Bridgers – Punisher

3. The Hunna – I’d Rather Die Than Let You In

4. Tame Impala – The Slow Rush

5. Oh Wonder – No One Else Can Wear Your Crown

6. The Strokes – The New Abnormal

7. Bruno Major – To Let A Good Thing Die

8. Sufjan Stevens – The Ascension

9. John Legend – Bigger Love

10. Hamilton Leithauser – The Loves Of Your Life

Thomas Spiekerman (recensent)

1. Joe Bonamassa – Royal Tea

2. Jason Isbell & The 400 Unit – Reunions

3. Sam Brookes – Black Feathers

4. Katatonia – City Burials

5. Chris Stapleton – Starting Over

6. Pendragon – Love Over Fear

7. Kathleen Edwards – Total Freedom

8. Brett Eldredge – Sunday Drive

9. Brothers Osborne – Skeletons

10. Sarah Jarosz – World On The Ground

Harry de Jong (recensent)

1. Willie Nelson – First Rose Of Spring

2. My Darling Clementine – Country Darkness

3. Larkin Poe – Self Made Man

4. Ben Harper – Winter Is For Lovers

5. Allard J.J. – Uncovered

6. Our Man In The Field – The Company Of Strangers

7. Luka Bloom – Bittersweet Crimson

8. Douglas Greer – My Last Storm

9. Jerry Joseph – The Beautiful Madness

10. Ledfoot & Ronni Le Tekrø – A Death Divine

Orlando Ruiz de Fez (recensent)

1. Phoebe Bridgers – Punisher

2. Wildflower – Wildflower Season 2

3. Sharhabil Ahmed – The King Of Sudanese Jazz

4. Pharoah Sanders – Live In Paris (1975)

5. Rina Sawayama – Sawayama

6. Roosbeef – Lucky

7. The Weeknd – After Hours

8. King Gizzard & The Lizard Wizard – K.G.

9. Seu Jorge & Rogê – Night Dreamer: Direct-To-Disc Sessions

10. Sef – El Salvador



Kayleigh Mensinga (schrijver)

1. Nothing But Thieves – Moral Panic

2. Circa Waves – Sad Happy

3. Ozzy Osbourne – Ordinary Man

4. Pearl Jam – Gigaton

5. DMA’s – The Glow

6. Vandenberg – 2020

7. Alcatrazz – Born Innocent

8. The Waterboys – Good Luck, Seeker

9. Wishbone Ash – Coat Of Arms

10. Seether – Si Vis Pacem, Para Bellum

Kasper Hermans (recensent)

1. Bright Eyes – Down In The Weeds, Where The World Once Was

2. Black Foxxes – Black Foxxes

3. Airbag – A Day At The Beach

4. Phoebe Bridgers – Punisher

5. Perfume Genius – Set My Heart On Fire Immediately

6. Taylor Swift – Folklore

7. Deep Purple – Whoosh!

8. Alanis Morissette – Such Pretty Forks In The Road

9. Pearl Jam – Gigaton

10. Damien Jurado – What’s New, Tomboy?

Herman van der Horst (recensent)

1. Sam Lee – Old Wow

2. Teardrop City – It’s Later Than You Think

3. American Aquarium – Lamentations

4. Bruce Springsteen – Letter To You

5. Afel Bocoum – Lindé

6. Chuck Prophet – The Land That Time Forgot

7. Frazey Ford – U Kin B The Sun

8. Jason Isbell & The 400 Unit – Reunions

9. Robert Jon & The Wreck – Last Light On The Highway

10. Jerry Joseph – The Beautiful Madness

Peter Douma (recensent)

1. Sparks – A Steady Drip, Drip, Drip

2. Gretchen Peters – The Night You Wrote That Song: The Songs Of Mickey Newbury

3. Soundwalk Collective With Patti Smith – Peradam

4. Neil Young – Homegrown

5. Bob Dylan – Rough And Rowdy Ways